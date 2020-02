HISTOIRE DU STUDIO RARE

Tout d'abord je voudrais remercier l'auteur des livres d'avoir regardé la vidéo, l'avoir apprécié et commenté. J'ai vraiment été très honoré par cette marque de sympathie !

En surfant au hasard je suis tombé sur le site de Pix'n Love et j'y ai jeté un oeil rapide. Soudain mon oeil baladeur a été attiré sur un article particulier qui parlait du très talentueux studio RARE. Pour ceux qui ne connaissent pas ils sont derrières des titres majeurs comme les merveilleux Donkey Kong Country, Conker, Perfect Dark, Banjo et Kazooie, ... sans oublier le mythique GOLDEN EYE sur la N64 et son multijoueur énorme jouable jusqu'à 4. Une véritable prouesse lorsque l'on sait qu'il a été ajouté très rapidement et sans l'accord de Nintendo à la fin du développement !



Lien vers la vidéo : https://youtu.be/wKCjguWOBc8

En regardant de plus près il s'agissait d'une édition collector et en nombre limité (à 500 exemplaires) accompagné d'un fourreau magnifique et surtout d'une carte signée par des membres du studio qui ont participé à la réussite du studio (certifiée authentique !).

Du coup tel un zombie je me suis levé, j'ai marché les bras tendus vers mon portefeuille ! En bavant et en disant lentement d'une voix rauque "ACHETEEEEEER", en cliquant pour valider mon achat une goutte de sueur me parcoura le front (et oui je me suis dit que ce genre d'objet part très très vite, peut-être était-il trop tard ?). Mais non ! Il y en avait encore et je ne peux pas m'empêcher de partager sa présentation en vidéo avec vous afin de vous faire découvrir son contenu en détail.

Dans cette vidéo je vous montre tout (je parle bien sûr du coffret, je ne veux pas faire fuir les gens), on parcourt rapidement son contenu et je vous donne mon avis !

KOYU GEEK