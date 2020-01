HAPPY NEW YEAR 2020 !

Bonjour tout le monde, en ce début d'année j'avais envie de partager avec vous les meilleurs moments que j'ai eu sur Youtube en 2019. En effet je vous ai concoté une compilation des moments les plus drôles de la chaîne, ceux où je me suis amusé, parfois même lâché souvent par l'intermédiaire de mon avatars animé et petit monstre de surcroit Vr Koyu.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/m8E1DYbtUMU

Je vous souhaite une excellente année 2020, que celle-ci vous apporte le meilleur, le bonheur, la santé, ... pleins de bonnes choses pour vous et vos proches !

En me suivant sur Instagram, Facebook ou encore Twitter vous aurez droit à des trailers très court sur les vidéos qui arriveront ;-) Normalement en cliquant sur les logos en haut et en bas de l'article vous accéderez à ces différents réseaux de communication :-) Donc n'hésitez pas, je ne mords pas, je partage juste ma passion :du mieux que je le peux :-).

Sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, liker et/ou partager. Pourquoi pas vous abonner ça me ferait extrêment plaisir et cela me poussera à aller plus loin dans les nouveautés en terme de montage et écriture. Tout ça en plus des idées que j'ai déjà en tête actuellement ;-) Je vous rassure il n'y a pas de monétisation, pas de tipee ou compte Utip, ... donc pas de Pub, juste de la passion !!!

Bon visionnage !





KOYU GEEK