1/ Présente toi à l'assemblée constitutive des membres de la commu' :

Moi, un certain âge.

Pessimiste enthousiaste.

Alcoolique / drogué repenti.

SJW / woke à temps partiel.

J’achète des composants de PC de la NASA pour jouer à des jeux qui tourneraient sans soucis sur une Game Gear.

Je parle français, anglais, allemand, italien, javanais.

Mes mensurations sont 60-90-60.

J’aime faire la cuisine, mais je déteste faire le ménage.

Je suis contre la guerre dans le monde, la pauvreté et la maltraitance animale.

Je jalouse secrètement Donald Glover.









2/ Ton jeu de l'année ?

Disco Elysium.

J’ai passé un excellent moment sur ce jeu (de rôle). Un des meilleurs dans le jeu vidéo.

Une partie qui tour à tour m’aura fait rire, ému, rager, réfléchir.

Ma meilleure expérience vidéoludique de l’année, peut-être de la décennie (faut que je vérifie les dates de sortie), sûrement rentrée dans le top 5 de ma carrière de joueur.







3/ Ta surprise de l'année ?





En fait, j’ai quelques surprises.

- Bloodstain : Il avait l’air si mauvais jusqu’à peu de temps avant sa sortie. Je n’aurais pas parié un kopeck sur lui 1 mois avant la release.

Au delà de ses imperfections, c’est un bon jeu sur lequel j’ai passé un très bon moment, malgré des lacunes techniques (fait sur Switch), des effets que je trouve dégueulasses de temps en temps, et une toute fin d’aventure pas très mémorable.

- Le petit nombre de jeux de moindre envergure qui ont éclipsé les AAA sortis cette année.

- Sekiro : Je ne m’attendais pas à lui rouler dessus avec autant de facilité. Ce From Software était pour moi.

4/ Ta déception de l'année ?

Void Bastards.

Du FPS rogue-lite génération procédurale et tout et tout.

Sur le papier, c’était très cool.

Les premières heures étaient sympathiques.

Puis ça devient chiant. Très chiant.

L’adresse, la stratégie et les réflexes ne priment plus, supplantés par du farm de compos pour déboîter tout ce qui bouge, et ça devient de suite moins drôle.







5/ Le scandal de l'année ?

Le manque de “e” à “scandale”.

Mon manque de temps pour jouer.

Les joueurs fermés aux ajouts qui ne les concernent pas.

Le renforcement des comportements extrémistes, et leur banalisation.

Le populisme ambiant.

Vouloir que tout le monde soit traité d’égal à égal n’est plus normal, mais est devenu une pensée de gauchiste / SJW / arriéré / nazi / woke.





6/ Le scandal GB de l'année ?

Julo qui s’est dit que ce serait bien de changer de boulot.

En vrai, je suis jaloux, il doit s’amuser.







Le ban de Fachewachewa.







Les gens qui balancent leur haine des autres tranquillement, en toute détente, mais bon, ils ont une bonne excuse, alors ça va. (oué, y’a de la xénophobie sur GB)

7/ L'arnaque de l'année ?

Star Citizen, gros respect.

Vendre des vaisseaux pas modélisés dans un jeu pas sorti, c’est couillu.

Y’a quelques sectes qui doivent envier le business plan de Chris Roberts.







La Switch-lite et les sticks de la honte de ce modèle, ainsi que des joy-con.







8/ Le braquage de l'année ?



Les remasters / remakes qui vident les larfeuilles tranquillement.

Trop trop trop de remasters sur la gen en cours à mon goût.



Disco Elysium qui sort de nulle part (pour le joueur lambda) et chope des trophées aux Game Awards.

9/ La direction artistique de l'année ?

Disco Elysium.

Je trouve le boulot d’Alexander Rostov très très très beau.

Le boulot sur le doublage est un peu beaucoup génial.







Hypnospace Outlaw et son design internet années 90 vient en second.



Manifold Garden aussi m’a fait des clins d’oeil, mais pas encore pu m’y plonger, j’préfère juger sur pièce.



140, THOTH et Duskers, mais je triche, ils ne sont pas de cette année.

10/ La bande-son de l'année ?

- Disco Elysium.

J’ai eu un coup de foudre pour ce jeu, laissez-moi tranquille.



- Bloodstained.

Beaucoup de ziks de l’amour.



- Hypnospace Outlaw

Un bon retour dans les années 90 bien crades.







11/ La turbo-baffe de l'année ?

Disco Elysium.

Uppercut de routier amateur de bras de fer sur le dessus dans la face.







12/ Le développeur de l'année ?

ZA/UM, dev de Disco Elysium, ou comment un studio estonien sortant de nulle part met des taquets derrière le crâne avec son jeu.

13/ Le constructeur de l'année ?

Microsoft. Entre le gamepass de la muerte, les achats de studios et les premières annonces de la scarlet pendant les GA.

Microsoft pense aux joueurs, quels que soient leurs profils. Bien ouej, même si ça ne rapportera pas.

14/ L'éditeur (hors constructeur) de l'année ?

Annapurna Interactive qui te balance des cartouches qui te stopperaient net un hippopotame en pleine charge.

15/ Le bide de l'année qui t'a fait plaisir ?

Ghost Recon Breakpoint.

Ubi continuant son oeuvre d'enfants de lâches années après années qui se fait taper sur les doigts. C'est rigolo. Faudrait que ça arrive sur chaque jeu ubi fait avec le cul et/ou irrespectueux du consommateur.

16/ Le bide de l'année qui a fait du chagrin en toi ?



Stadia.

En soi, je m’en fous royalement de Stadia, je suis un joueur plutôt investi, j’ai un accès facile au JV, aux informations qui y sont relatif, je m’y connais.



Stadia, c’est une console à 120 balles, porte d’entrée pour le grand public dans le monde du jeu vidéo.

Ça ne semble pas plaire aux joueurs réacs qui veulent se garder leur domaine, de la même façon qu’on a considéré Candy Crush et autres jeux FB comme n’étant pas des JV, pour réfuter le haut pourcentage de joueuses sur l’ensemble des joueurs.

Pour un gamer tradi, ça ne change pas les habitudes de jeu, mais ça râle quand même.

17/ L'expérience viscérale de l'année ?

L’expérience la plus profonde de l’être de l’année, facile.

Disco Elysium.

Je suis depuis des années dans une lente reconstruction de mon moi. Disco Elysium touche à quelques thématiques qui me tiennent à coeur.

Ayant touché le fond et en totale autodestruction à un moment de ma vie, à l’instar du protagoniste du jeu, j’ai eu quelques impressions de déjà vu au cours de ma partie.







18/ Le troll de l'année ?

Rien qui ne mérite d’en parler.

19/ Ton Top 5 de l'année ?

Disco Elysium.

Lis plus haut.



Outer Wilds.

Des énigmes pas compliquées pour mon cerveau en miettes, une exploration savoureuse, un principe de gameplay que j’adore.









BABA IS YOU

Des énigmes qui font mal à la tête. Des coups de génie partout. J’m’en remets pas de la map.







Telling Lies

C’était très bien.

En plus on peut jouer au solitaire.







Noita

Cette formidable machine à gif, ce jeu.







20/ Retour sur tes attentes de 2019 que tu as formulés lors des Krevawards 2018

En 2018, j’écrivais ça : “L’été, qui sera le début d’une nouvelle vie où je pourrai glander et jouer comme une brute.“

Je devais déménager l’été dernier, sauf qu’un empêchement a retardé la chose. Résultat, je n’ai pas joué autant que voulu, encore moins que d’habitude, et quant à la glande...

21/ La chose inavouable que tu as pourtant faite et concerne le JV ?

Quand j’étais petit, j’étais fou de Sonic. On m’a acheté Sonic Chaos pour Noël, une semaine avant le réveillon. Au premier jour des vacances, j’ai retourné la maison pour y jouer. Je l'ai fini avant Noël.

22/ Tes attentes pour 2020 ?

12 Minutes.

Vider mon backlog (100+ jeux en souffrance).

23/ Pose-toi une question et réponds-y.

Comment ça va ?

Je me sens bien, ça fait bizarre.

24/ Le mot de la fin ?

A l’année prochaine.