J'ai joué à Star Wars Squadrons depuis sa sortie. Et je l'ai Michel-Platiné (©Traz) ce week end ! Mon 103e, il va s'insérer dans les désormais 23 d'affilée ! Un petit exploit en soi, certains trophées étant très, très difficiles, notamment celui qui consiste à faire 10 kills en dérapage. Mon platine le plus dur et le plus rare, assurément. Sur PSN PRofiles, je ne suis que le 24e dans le monde à le marquer ! Mes trophées les plus rares et les plus durs assurément, avec 0,1% de déblocage. Fan depuis ma plus tendre enfance de la série des X-Wing, ou encore des Rogue Squadron, autant vous dire qu'après sa annonce surprise et sa sortie rapide, j'ai été plutôt hypé ! Surtout en sachant qu'il allait bénéficier du support de la VR : Rappelez-vous, en janvier, je plaçais l'expérience VR de Battlefront 1 dans mon top 10 de 2010-2020 !



Une petite vidéo de la partie du platine, avec du drift kill !

Et je n'ai pas été déçu malgré quelques défauts :

- Les modes de jeu sont faméliques : Du 5vs5, un mode "Bataille de flottes" contre l'IA ou des joueurs, et une campagne solo de 15 missions.

- En bataille de flotte, le ranking est pété. Impossible de grimper, tu perds l'équivalent de 4 victoires à chaque défaite... Il n'y a pas de ranking en 5vs5, pourtant le coeur du jeu.

- Citons aussi un matchmaking pété qui crée souvent des équipes déséquilibrées dans tous les modes, ou qui a du mal à remplir un slot si un joueur s'en va.

- Les chargements sont longs, il faut 3-5 minutes entre chaque partie en comptant le temps d'attente du HUB.

- Notons aussi quelques bugs dans les menus, des trucs qui ne se sauvegardent pas, comme les émotes. La campagne voyait aussi sa progression effacée si on allait jouer au multi entre temps, mais c'est réparé.

-Aussi, il y a peu de vaisseaux, 4 dans chaque camp, et peu de maps. Mais n'oublions pas que le jeu est lancé avec un tarif de 40¤, sans DLC prévu. C'est un vrai jeu "Light", qui ne ment pas sur qu'il est.

Splendide !



Niveau gameplay, c'est excellent. A bord d'un chasseur, on peut choisir d'alimenter les boucliers, les lasers ou les moteurs. Il faut alterner en permanence ! D'abord charger ses boucliers, puis ses moteurs et son boost pour se mettre en chasse, et une fois en position de tir, tout dans les lasers ! Les commandes répondent au doigt et à l'½il, et on peut changer légèrement quelques équipements de son chasseur pour augmenter une statistique au détriment d'une autre. Le joueur expérimenté sera quoi faire en fonction de ses faiblesses et de ses forces, et quelques améliorations peuvent vraiment faire la différence contre des joueurs moins expérimentés.

Prends ça, sale destroyer stellaire !



Le mode Bataille de flotte, ou il faut abattre deux frégates ennemies avant de s'attaquer au destroyer stellaire est plutôt sympa. C'est l'équipe qui mène au niveau des kills qui à le droit d'attaquer les frégates adverses. Sauf que quand tu pars bombarder, tu te découvres bien plus que dans du dogfight classique... Il te faut une bonne couverture et une bonne équipe, car si les chasseurs adverses font mal, un destroyer stellaire et ses multiples canons laser aussi. Les retours de raid en vie sont plutôt rares !



Notons aussi la présence d'une campagne solo plutôt cool, avec quelques moments bien épiques, ou l'on incarne tour à tour l'empire et les rebelles dans une histoire qui se laisse suivre et nous fait visiter quelques lieux merveilleux.

Un de plus !



Mais le vrai coeur de l'expérience, c'est le 5vs5. Et c'est génial. Si on meurt, on doit attendre un temps de respawn, ce qui pénalise vraiment l'équipe qui se retrouve à un de moins. Avec des équipes expérimentées, il nous est déjà arrivé de "sweeper" toute l'équipe adverse d'un coup, et plus personne sur la map pour 15 secondes ! La coopération est bien évidemment essentielle, mais avec de l'expérience, on peut se la jouer loup solitaire, même si ça devient vite compliqué quand on se fait pister par 2 ou 3 autres chasseurs.



Il existe une manipulation plutôt cool, le dérapage : A ce jeu-là, j'ai pas mal réussi ! Sur les 1000 kills que demandent le platine, je dois bien en avoir 50 ! Pour déraper, il faut charger son boost, le lancer, puis le réactiver et rester appuyer tout en décélérant et en braquant. Ton chasseur tourne alors sur lui-même, et tu te retrouves face à ton poursuivant pour un duel mortel qui le prend bien souvent au dépourvu ! C'est un peu comme dans les films d'actions quand les bagnoles font des dérapages de fou, et Poe Dameron est un spécialiste de la chose.

14 kills, 5 assists, 1 mort; sur 30 points : Une boucherie !



En 5vs5, j'ai joué 152 combats, pour un ratio de 50% de victoires. Mon ratio éliminations/morts est de 1,63. Ce qui est plutôt pas mal ! Et cela aurait pu être mieux : Il m'a fallu bien 30-40 parties pour vraiment prendre le coup (j'aurais dû finir la campagne solo avant...), et 30-40 parties de plus pour m'entrainer au dérapage et à maitriser les armes ioniques. Sur ces 60-80 parties, j'avais des résultats négatifs : 3-5, 2-6, ce genre de trucs... Sur le reste des parties, je dois être en moyenne sur du 12-2, et je termine presque systématiquement en tête de mon équipe. J'ai compté : J'ai pris une capture d'écran chaque fois que je terminais premier de mon équipe : J'en ai compté 51... Sur ces parties je dois être à un ratio E/M de 5 ou 6 ! Un vrai AS ! Bien réussir, ça aide à aimer, car le jeu est intraitable : Je n'étais pas le seul vieux briscard du combat spatial dans l'arène.

Mais qu'il est mignon ce petit R2 à l'arrière !



Notez que c'est vraiment, très dur, notamment si vous n'avez pour seule expérience de l'aviation le vol d'un avion dans un épisode de GTA (Au demeurant assez réaliste dans sa physique des avions). Selon les heures de la journée, le niveau est plus ou moins élevé. Par exemple, ce dimanche, que des noobs, et des 14-2 en pagaille pour votre serviteur (les 5vs5 se jouent en 30). Et quand ça joue, ça joue : On peut désigner une cible a ses co-équipiers, et quand on commence à voler en escadron, près des autres et plus en solo, ça devient vite un carnage contre des équipes désorganisées. Je me souviens d'une partie avec quelques Gamebloguers (dont notre cher Julo !) au tout début du jeu, ou, inexpérimentés, la stratégie nous a tout de suite fait faire un bon statistique, avec la victoire au bout ! Clairement, avec ses potes, c'est le pied ! Notez aussi que vous pourrez personnaliser votre chasseur, votre pilote, son style et sa voix, parcequ'un Tie Fighter rouge ou un A wing rose, ça détonne !

Peinture naboo argentée, petite figurines de naboo Fighter et de pod racer :

Oui, je suis fan de l'épisode 1 !

Les graphismes sont basiques en VR et souffrent des limitations du PSVR, mais le vrai truc de ouf avec ce jeu, c'est bel et bien le mode VR. D'ailleurs, le jeu est clairement développé pour. On le voit notamment dans les menus, ou il faut viser du regard... Si vous y jouez sans casque ou sur XB1, c'est un ersatz. Sur un écran, c'est plat, tout est minuscule, on ne gère pas les distances dans les champs d'astéroïdes... En VR, on tourne la tête dans le cockpit pour voir ou est son adversaire, un vrai avantage avec un A wing. On virevolte sans jamais se cogner car on sait ou sont les obstacles. La spatialisation de la chose lui donne une autre dimension, plus réelle. L'expérience VR de battlefront de 2016 était géniale, et là, c'est un jeu complet, light certes, mais excellent !

Imaginez un peu que pour le prochain jeu de vaisseaux Star Wars, nous ayons droit à un délire à la rogue squadron 2 : Attaque de l'étoile noire, bataille d'Endor au complet, bataille de Hoth... Ajoutez à cela les épisodes 1-3 et 6-9... Il y a de quoi faire en termes de trucs épiques, avec un jeu complet, avec tous les vaisseaux... Ce serait assurément un 10/10 : Le jeu star wars ultime. En attendant, ici, avec cette expérience light mais convaincante malgré quelques petites défaillances, c'est tout de même un 8/10 avec un indispensable, qui doit beaucoup à une VR parfaite pour l'occasion. Bises !

8/10 INDISPENSABLE.

LES PLUS : La VR, le 5vs5, la jouabilité, la campagne solo, et je suis super fort à ce jeu :3

LES MOINS : Matchmaking pété, peu de modes de jeu, 3 à 5 minutes entre chaque partie.