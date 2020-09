J'ai fait une folie, j'ai scoré 20 platines de suite, pour arriver à en scorer 100 en tout.

Pour parvenir à réaliser cette dinguerie, j'ai gardé des jeux de "côté" parfois plusieurs années, bloqués à 97% de trophées, pour finalement les (Michel) Platiner à la chaine, en très peu de temps au final (même si ça m'a tout de même pris presque trois mois !).

Voici un petit making of de la chose, avec les jeux en question étape par étape.

Et on commence avec Ghost Of Tsuchima. Un platine assez facile au final, mais un peu long. Le jeu était tellement agréable que c'est passé comme une brise. Il risque de bouger de cette liste, à cause des DLC, faudra que je prévoie un 21e :3 Fait amusant, le platine est tombé sur un collectible qui se trouvait dans le lieu le plus marquant du début du jeu : le terrain d'entrainement de Jin !

Ensuite, j'ai scoré du SHMUP. Et ma série de 20 à failli se terminer à... 1 ! En effet, le second jeu sur lequel je veux faire le 100%, Ketsui, il ne me manque que quelques trophées... Mais sans guide, et avec tout en Japonnais, paye ta galère ! Au bout de bien plus de temps que prévu (4-5 heures au lieu de 10mn dans ma tête) le platine tombe. Pour Battle Garrega, c'était bien plus court, aussi avancé, et deux petits runs ont sufffi pour le 100%.

Voici le tour de Granblue Fantasy, un superbe jeu de baston qui utilise la formule "dragon ball fighterz" appliquée à une autre licence. Là, il ne me manquait qu'un seul trophée. Mais j'ai du terminer une seconde fois le mode RPG en difficile poru l'obtenir. Plié en quelques heures à peine.

On passe sur de la TEAM NINJA ! Les deux DOA Xtreme, c'était facile. Même si j'ai fait durer le plaisir en faisant en sorte que les filles aient le trophée des 20 maillots avant même de tenter un run avec elle. Et pour FOrtune, c'est un peu de la triche : Il était déjà platiné, mais je n'avais pas les DLC. Je l'ai sorti d'une série de 11 platines, qui en fait désormais 10 ! DOA 6, ça m'a pris 5 minutes, il me manquait trois lessons dans le tutoriel. Quand à Nioh... Mon jeu du comfinement. Presque 300 heures (étalées sur 3 ans). Le Platine n'est pas si dur que ça en vrai (ça reste un SOULS !) mais le 100% avec DLC... Un vrai challenge ! Fait amusant, le platine est tombé dans le tout premier niveau dans lequel j'avais joué à NIOH, pendant une preview avec ITW du directeur, vers la fin du jeu ! La boucle est bouclée !

Vient le tour de Bayonetta ! 3e 100% pour moi, après les 1000G sur 360 et le platine sur PS3. Toujours un merveilleux jeu !

De beaux petits jeux pour continuer. Pour VA-11 Hall-A, j'ai du marteler la touche X avec une soluce. Pas très passionant, mais le jeu méritait son platine. Et la compile ZERO ESCAPE... Là j'ai refait VLR en entier de A à Z et c'était passionant (je l'avais même commencé avant Ghost of Tsuchima...) Pour la petite histoire, après les versions VITA euro et US, c'est la 3e fois que j'ai un platine avec VLR... Quand à GRIS, un jeu merveilleux, platiné en quelques heures à peine.

Vient le tour de Mass Effect 2 et de Mass Effect 3 ! Déjà platiné par le passé, il me manquait les DLC l'arrivée dans le 2 et Omega dans le 3 pour atteindre les 100% de trophées. 2 heures pour Omega, 30 minutes pour l'arrivée, mais j'ai du recommencer à chaque fois à cause des missions secondaires qui sont manquables :3 Deux jeux légendaires qui méritaient leur place dans cette série de 20 ! Selon PSN PROFILES, MASS EFFECT 3 à mis 7 ans avant d'atteindre le 100%, et ME2, 8 ans !

Ensuite, un autre gros morceau. Nier Automata ! J'ai un peu triché pour certains trophées en les achetant dans la boutique de trophées, qui dévérouille les trophées avec l'argent ingame... :3

Je vais bientôt le recommencer sur XB1 celui-là. ça tombe bien, il est dans le GAMEPASS en ce moment... Pour celui-là; tout s'est joué sur une sombre histoire de secret à découvrir...

On se rapproche de la fin. Avec la version ELITE de STEINS GATE qui mélange le visual novel et l'anime, tout simplement génial (et un platine facile pour le coup) et Akiba's Trip 2 Undead and Undressed, un excellent A-RPG dans le monde des otakus, bourré de références du début à la fin. Grace à lui, le jour ou j'irais à Akhihabara, j'aurais une impression de déjà vu :)

Ensuite pour temriner, deux visual novels faciles, les NURSE LOVE, qui sont des jeux YURI, même si ça reste très soft au final :3 Et en 20e, PUNCHLINE, en version PS4 japonaise, que j'avais achetée à Osaka (la version VITA EU pour le 21e est dans les tuyaux !)

Voilà, franchement, c'était quelque chose. Je ne recommencerais pas je pense ^^' C'était plutôt éprouvant, je ne pensais pas arriver aussi loin, et des titres sont venus se rajouter au fur et à mesure. Nier ou Steins Gate n'étaient pas prévus, par exemple ! Et ça m'a permis, avec le 19e platine, de dépasser les 50% de remplissage total sur PSNPROFILE ! Une bonne chose de faite.

Je vais laisser tomber le dérlire des trophées, c'est bon, j'en ai assez.

Du coup, je me suis pris un mois de Gamepass et j'ai déjà scoré pas mal de succès :3