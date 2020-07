Ce blog va changer, un peu. Tout comme son serviteur, qui a lu pendant le grand confinement qu'un DVD polluait autant qu'un visionnage du même film en streaming. Et que niveau JV, c'est bien pire. LE démat' est en vérité un monstre.

On va donc modérer nos achats et toujours, se poser la question de la pertinence écologique de celui-ci. Je crois que j'ai trouvé mon dada. Je le savait déjà mais j'en suis desormais convaincu : On fonctionne dans le mauvais sens.

Là, j'avais déjà acheté moult trucs avant cette reflexion (plutôt récente pour ma part, je pense qu'elle va influer sur mon mode de consomation. La suite au prochain épisode. Faisons de cette catégorie de ce blog une tribune pour parler de tout cela à chaque occasion).

Voici donc, réuni sur une seule photo et un montage bien moche, pour ne pas trop faire chauffer les serveurs de gameblog à l'affichage de cette page, le batch de LEGO des mois écoulés :

Avec des pièces transparentes commandées sur PICKABRICK, des lots de pièce pour station spaciale sur BRICKLINK (le résultat bientôt sur ce blog huhu), un petit Snowspeeder en promo, et un truc pas COVID du tout, des petits sachets de figurines LEGO. J'ai taté bien évidemment. Avec les mains propres avant et après ! A noter que les nouvelles figurines arrivent avec de quoi les surrélever sur leur socle. Les emballages ont bien évidemment été recyclés, les BRICKLINK, je n'ai commandé qu'en france et ça arrive avec le courrier normal et le potentiel de rejouabilité de toutes ces pièces valait bien leur pesant de CO2.

ENsuite, les goodies :

Avec une figurine de Reika de Gantz. Une TOYSEIIKI. Franchement c'est autre chose qu'une HOT TOYS. Le corps est en silicone et requiert un certain entretien. Je croyais acheter une figurine, mais non, c'est une poupée. Et une poupée, c'est un truc assez fou en fait :'( Genre faut du TALC. du TALC ! Pour la petite histoire, mon pot de talc de bébé bien en évidence m'a servi à éloigner une femelle trop entreprenante au supermarché.

Le petit sticker PS2 PS3 PS4, on le trouve sur des DVD PLAYER GAME. Quésako ? Facile, c'est un EROGE (un visual novel...) dispo uniquement sur PC au JAPON, passé à la moulinette de la capture vidéo et préssé sur un DVD. Trois dans la boite, très exactement. Forcément, on a une résolution pourrie, et les choix... euh, sont ils vraiment importants ?... Passent à la trape, mais c'est amusant de voir ce format exister. du DVD donc, region free, et lisibile sur n'importe PS2, PS3 ou PS4. D'ou le sticker. Du pur génie. Un item indispensable.

J'ai aussi topé des stickers. Mention spéciale au Megaman façon Hokusai et au BB8 trop mignon. Tout cela vient du japon hein, tous les items dans le même colis.. Ce dernier est resté coincé plus de 3 mois au japon avant de finalement arriver en France. J'ai pas mal pollué pour cela, il va falloir chérir ces objets.

Du livre ! La encore une industrie qui déconne un peu, avec des roulements assez démentiels dans les rayons et pas mal de titres jetés à la benne (recyclés, heuresement). DU coup là encore, on va faire attention à ne chopper que des bons trucs.

Avec le dernier ATOM, un très bon MOOK, Plastic ANgels 2, le dernier artbook de Shunya Yamashita, surtout centré sur les deux persos en couverture, c'est plutôt sympa du coup, mais aussi le tome 4 de GIGANT, la dernière série d'OKU, le papa de GANTZ, le tome 6 de la collection anniversaire 90 ans de Jodorowski avec l'intégrale des META BARONS pour 50¤(-5%), dans un gros tome bien volumineux (j'ai quécra le jour ou je suis retourné à la FNAC pour la prmière fois. en même temps, je le voulais), et enfin, le tome 5 de Pin Up Wings, pour le plaisir des yeux.

Du jeu ! Et du LOOT UNIQUEMENT !

Avec un code pour The Last Of Us Part II. 100Go. C'est con, je crois que l'emprunte carbone du démat' est dans ce cas de figure bien supérieur à celui du disque physique... Du coup je ne DLLerais le jeu qu'une seule fois (sur PS4 ? :3), et si je le suprime, c'est pour toujours.

Mais aussi, deux copies promo de Resident EVIL 3, sur ONE et sur PS4. Si l'absence de jaquette PS4 est habituelle, on ne pourra qu'admirer le travail de sape visuelle effectué sur la jaquette promo XB1. NOT FOR RESALE c'est bien ça lol ? En tous cas bien content d'avoir ces deux copies en ma possession. On justifiera leur emprunte carbonne en y jouant bien comme il faut :3 Avec les costumes d'origine, payés, eux :3

C'est tout pour cette fois-ci ! A bientôt pour une nouvelle prise de conscience ! ET joyeux 14 juillet !