A noël, j'ai été putain de gâté avec les visionnages de THE MANDALORIAN et de STAR WARS EPISODE IX. La boucle est bouclée, j'ai tout vu, et vu que la série est dispo en FRANCE via le service payant de télé Disney, c'est l'occasion de faire un TOP de mes STAR WARS préférés dans cet article qui est resté à l'état de brouillon pendant quelques mois en attendant d'avoir un peu trop de temps à tuer avec ces vacances sous confinement.

De quoi foutre le bordel chez ceux qui n'ont toujours pas compris comment et dans quel ordre il faut regarder les films. Attention, ça risque de ne pas plaire à tout le monde : Je suis un de ces FANS résignés qui gobent tout avec joie et trouvent HUX ridiculement cool.

13 EPISODE II

Et oui, le 13e et dernier. Malgré le compte DOKUU, et son duel avec YODA, et JANGO FEET, la petite maison dans la prairie avec la princesse, ainsi que les JEDIS démystifiés qui se font botter le cul par des droides et des bêtes sauvages, ça a toujours du mal à passer.

12 EPISODE III (& CLONE WARS & REBELS & RESISTANCE)

De l'action à gogo, mais une chute de VADOR un peu trop facile à mon goût. Dommage, il y avait du potentiel, mais au final, tout est très vite oublié. La fin de clone Wars, quoi.

11 EPISODE VII.

Un copié collé du 4 assez plaisant. Pleins de mystères à la JJ qui n'auront pas de réponse, ou une réponse pourrie. L'étoile noire est assez pourrie elle aussi au final, toute faible, et il aurait suffit de propulser un croiseur kamikaze vide dedans. Yan Solo aurait survécu. C'était bien cool quand même. On n'y croyait plus. ça a converti des millions de nouveaux fans, pour sur. Bravo disney.

10 ROGUE ONE

Ouais, c'était plutôt cool. Mais on savait déjà comment ça allait finir. Puis enfin putain, ils propulsent des vaisseaux contre les autres ! Une hérésie, des milliers de vies auraient pu êtres êtres sauvées dans bien d'autres circonstances !

09 EPISODE VIII

ça y est, propulser un vaisseau contre un autre, c'est rentré dans les moeurs. Et en vitesse lumière SVP ! Il façonne bien la relation entre Rey et Ben. Un épisode très surprenant, avec des batailles très stylées, même si on apprendra dans le 9 que toutes ces surprises ne sont finalement pas si importantes.

09 SOLO

Je n'en attendait rien, il a tellement été critiqué qu'en le voyant 6 mois plus tard (mais quelle idée de ne pas le sortir à noel ?) j'ai été agréablement surpris. Dommage qu'il n'y ai pas de suite :/ Et pourtant, je ne suis pas fan du personnage à la base.

07 EPISODE VI

Je n'aime pas les ewoks. D'ou le classement plutôt bas de cet épisode au demeurant très agréable et cultissime.

06 EPISODE IX

La conclusion de la trilogy Disney. Plutôt efficace, même si le début est très elliptique et que certains éléments sont un peu expédiés. Il apporte pas mal de réponses (pas forcément toutes palpitantes) à toutes nos questions et mon petit coeur de fan est en paix. Merci pour tout les JEDI. Oui, c'est devant l'épisode 7 : Il n'y a pas d'ewoks en masse, donc c'est mieux.

05 THE MANDALORIAN

Une série qui se perd un peu dans son format épisodique, avec un fil rouge sur qui peine à pointer le bout de son nez, mais c'est surpenant et génial, allez-y. Le Mandalorien et le bébé Yoda sont adorables tous les deux. J'ai eu les larmes aux yeux à de moult moments. Comme sur chaque visionnage au ciné ou chaque bande annonce STAR WARS depuis disney. Et ce même si je vois la BA après le film.

04 LE POUVOIR DE LA FORCE

On est bien sur un site de JV ici non ? Donc on cale un JV dans le TOP ! De plus, le média crée un vrai affect avec cette histoire. Le pouvoir de la force nous narre les aventures de l'apprenti de Dark Vador, qui va jouer sous couverture, un rôle essentiel dans la création de la rébellion.un personnage un peu teubé mais très attachant et au destin déchirant.Mais à la fin, on peut suivre l'histoire, ou choisir de se venger de VADOR. Sauf qu'on devient alors le nouveau VADOR, et que l'on traque Luke et Leïla sur Tatoine, Hoth et Endor dans trois suites alternatives en DLC croustillantes ou l'apprenti, totalement pété, roule sur tout ce qui bouge.

Et dans ce premier épisode et dans sa suite, sur PS360, on y propulsait déjà des vaisseaux béliers kamikazes sur des planètes. En 2008 et en 2010. Des visionnaires !

03 EPISODE I

Le meilleur pour faire connaître la série à un enfant. Ce classement pourrait paraître trollesque mais non, l'épisode 1 est bien à mes yeux un des meilleurs de la saga. Ok il y a les gungans. Mais n'oubliez pas que c'est JAR JAR qui sera le vrai méchant de l'épisode 10. A côté de ça, on a deux JEDI mémorables, QUI GON JIN & OBI WAN KENOBI, un méchant qui pue la classe avec son double Sabre laser, pas mal de politique, un course de POD RACE assez folle, et un Anakin tout simplement trop craquant. Bien plus que n'importe quel Ewok, ou même que n'importe quel chaton. Un bonheur simple que pas mal de fans se devraient de redécouvrir de l'oeil averti du fan qui a abdiqué et qui attend le prochain Disney avec impatience.



02 EPISODE IV

L'épisode fondateur. Avec l'étoile noire, Obi Wan Kenobi, Yan Solo, toussa. Vu, vu,vu et encore revu. Sur M6. Sur A2. Sur France 3. En VHS depuis ces émissions. Au ciné en version remasterisée. en VHS remasterisée. De nouveau au ciné à chaque nouvel épisode de la prélogie. En DVD. En intégrale DVD. En intégrale Blu Ray. En intégrale Ciné. Bref.

Petite anecdote, à chaque fois que j'entends les mots "j'y suis presque", je repense systématiquement à ce pauvre red Leader qui y était, presque.

01 EPISODE V

Le plus sombre. Mon préféré, assurément. Hoth, les marcheurs et les snowspeeders, la cité des nuages, la carbonite, Boba Feet, je suis ton père. Et c'est les méchants qui gagnent (un peu) à la fin. Que demander de plus ?

.C'est tout pour aujourd'hui, bisous !