Bon le titre de ce post de blog est mensonger. En effet, ici, pas de vrai TOP 10, puisqu'on va se contenter de classer les 10 meilleurs jeux par date (ce qui permetra en plus de gruger en plaçant 11 ou 12, ni vu ni connu :D) Et oui, après mon TOP 10 DARK SOULS LIKE sur les 10 années écoulées, voici le TOP 10 tout court !

2010 MASS EFFECT 2

Le second épisode d'un monument. Il garde une saveur particulière de part son scénario original, et ses enjeux, qui montrent l'étendue du problème auquel nous faisons face. Un peu "l'empire contre attaque" de la saga MASS EFFECT. Plus orienté action que le premier, il est aussi moins répétitif. Puis Kelly quoi. 10/10 CULTE.

2010 DEADLY PREMONITION

Un monument du KITCH. Une ode au jeu vidéo, qui ne peut s'ouvrir qu'aux vrais. Une Technique rébarbative qui abrite un joyau du design, allant du kitch à la parodie, avec ses trois musiques, et son ambiance démentielle. CULTE/10.

2010 RESONANCE OF FATE

Un des meilleurs JRPG des 10 dernières années, tout simplement. Certes le scénario est léger au départ, mais il se développe de la meilleure des manières. Le design est somptueux, tout comme le gameplay. 10/10 CULTE.

2011 DEAD SPACE

L'horreur/action revisitée dans l'espace. Je l'ai refait en 2019, il n'a pas trop vieilli. Dommage que la série soit au placard. 10/10 CULTE.

2012 GRAVITY RUSH

Inimitable, le killer APP de la PSVITA. Revenu sur PS4, c'est un jeu à faire, à la DA somptueuse, et c'est encore plus le cas dans le second episode, plus varié et plus beau. 10/10 CULTE.

2012 ZERO ESCAPE 2 : VIRTUE'S LAST REWARD

Le meilleur Visual Novel au monde. Le meilleur jeu vidéo tout court ? On n'en est probablement pas loin, malgré ses problèmes d'accessibilité. Il fait des choses complètement folles en tant que média JV, et il faut le voir pour le croire. 10/10 CULTE.

2013 MURAMASA REBIRTH

Un RPG Action 2D au design ultra charmeur. Le japon féodal n'à jamais été aussi beau. ET oui, c'est un jeu de 2009, on triche un peu, mais la version VITA, avec ses 4 DLC qui doublent presque la durée de vie, MURAMASA REBIRTH est un 10/10 CULTE.

2014 P.T.

Une démo. Une simple démo. D'un jeu annulé depuis. Un simple teaser. Légendaire/10 CULTE.

2015 DEAD OR ALIVE 5 LAST ROUND

Un monument de la baston, qui à pris la place de BLAZBLUE ces 20 dernières années, à la longévité hallucinante (il tourne encore sous la dénomination DOA 6), et aux multiples DLC affriolants qui ont fait craquer mon porte monnaie. 9/10 SO SEXY.

2015 FALLOUT SHELTER

Un free to play vraiment addictif. En dépensant moins de 10¤ sur tablette, XB1, PS4 et Switch, j'ai bien du faire vivre 6 abris et remporter tous les succès/trophées/réussites. Un peu agaçant à causes de ses mécaniques F2P, mais une vraie drogue dure. Une vraie de vraie. Ne commençez pas ! 8/10.

2015 THE WITCHER 3 : Wild Hunt

Le must du CRPG. Une mise en scène aux petits oignons, qui rend la moindre quête secondaire aussi passionante à suivre qu'une série. Tiens tiens... Seul problème véritable, nos choix du second épisode sont envoyés à la poubelle, et fissa. Pas comme dans MASS EFFECT. 9/10 MEMORABLE. Et pardon, mais : Jette un sou au sorceleur, oh fertile vallée.

2015 RESIDENT EVIL REBIRTH

Une légende re-re-revenue encore une fois d'entre les morts. Qu'est ce qu'on triche dans ce TOP avec un jeu de la décénie précédente, et même de celle encore d'avant. Mais il est revenu, avec des trophées, et qu'est ce que j'ai kiffé y jouer en remote play sur ma VITA. 10/10 CULTE.

2016 STAR WARS BATTLEFRONT : ROGUE ONE VR MISSION

Et oui, battlefront est dans ce TOP, et spoiler, JEDI FALLEN ORDER n'y est pas. Mais ça y est, j'ai piloté un X-XING, je me suis battu contre des TIE-FIGHTERs et un DESTROYER STELLAIRE. J'y était ! E oui, c'est la seconde DEMO Dans de TOP 10 (hum hum...) de la décénie ! Imaginez un jeu complet en 2022 !? STAR WARS EN VR/10, indispensablement gadget.

2017 NieR : AUTOMATA

L'héroine de la décénie. Clairement. Dans un des jeux de la décénie, sur presque tous les points. ça tombe bien ! 10/10 CULTE

2018 DARK SOULS REMASTERED

Un des meilleurs jeux de la décénie, sorti en 2012 à l'origine, revenu en 2018. Un des meilleurs jeux du millénaire ? Un des meilleurs jeux vidéo tout court ? A faire dans sa vie de gamer. Une merveille, difficile mais si grisante. 10/10 CULTISSIME.

2019 CATHERINE FULL BODY

C'est bien tout ces remasters ça permet de caler certains des plus marquants en dernier dans cet article. Ici, un remake d'un puzzle game de 2011, teinté de simulateur de vie d'un homme infidèle, qui fréquente Catherine mais aussi Katherine. Les mécaniques sont basiques au final, mais ça fonctionne et l'expérience est mémorable. Et là, on à un personage en plus, super bien intégré. Que demander de plus ? 9/10 Culte.

Et c'est fini pour les TOP 10 sur ce blog. Pour l'instant ? x'D