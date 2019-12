Pas mal de lecture ce mois-ci ! Avec les derniers magazines du moment, ATOM et JV. D'ailleurs, je me débarasse de l'intégrale de ce dernier, 68 numéros et 10 hors série, état neuf, avis aux amateurs :

Les deux premiers tomes de Man In the Window, une série en trois tomes dont le 3e se fait languir, et Sexy Cosplay Doll, un quasi Shojo pas très interessant de mon point de vue :

Les trois denriers tomes de WOnderland ! Série plutôt courte au final, en 6 tomes, avec une fin un peu rushée justement, mais qui reste malgré tout assez plaisante.

L'intégrale en trois tomes de Divines, une série humoristique plutôt sympa ou une ange et une démonne plustôt sexy vivent des aventures totalement loufoques et décalées :

Le tome 2 de GIgant, la dernière série d'OKU, le créateur de GANTZ. Carrément cool. j'ai été saucé tout le mois jusqu'à son achat, puis le soir même, dans un élan de folie, je suis aussi allé lire les tomes 3 4 et 5 en version Japonaise. Une série très surprenante, assurément !

On continue avec du jeu vidéo, et du LOOT avec trois steelbook switch : Pokemon et Luigi's Mansion !

Un p'tit grip HORI à croix pour Nintendo Switch, 15¤ en promo. Je rapelle que je n'ai pas la console. Mais ce bougre servira pour le prochain test baston, et aussi dans mon autre travail.

Pour pas cher, une édition limitée de SIberia 3 avec moult bonus qui vont finir à la cave :

Et pour finir, pour un peu plus cher (20e), une compilation MEGADRIVE pour ma PS4, que j'ai déjà commencé à doser !

Zoubis !