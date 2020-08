Il ya peu de temps (a peine un an ! ) ce cher Ferio nous proposait un concours pour les 10 ans de son inscirption gameblog, un grand ancien comme on dit par chez nous : http://www.gameblog.fr/blogs/ferio/p_132327_concours-10-ans-de-participations-sur-gameblog

Du coup j'ai gagné un lot ! Youpi ! J'aime gagner. Du coup il m'envoie un mp pour me dire que je vais recevoir un tas de choses dans ma boite aux lettres !

Mais les virus mortels et les lockdown mondiaux ont accasionné du retard dans cet envoi, c'est pas tres grave mais Ferio m'a envoyé un autre message pour me dire qu'il m'envoyait une deuxieme boite avec des jeux ps4.

Genre le seul concours que j'ai organisé, le gars a eu droit à un ticket de metro. Pas périmé, je suis grand prince.

Bref, ya il a deux semaine donc un gentil monsieur de collissimo se presente à ma porte avec deux gros cartons :

Alors oui, neogeo pocket chan était à l'étage, j'avais la flemme de monter. Mais elle est pas magnifique cette psp carnivale rouge ?

Donc deux cartons bien remplis, dont un a fait office de petite maison pour le chat. J'ai pas encore eu le temps de tout tester.

On commence par les jeux PS4 : 18 quand même ! mais c'est bien ca permet de faire des groupes de 6.

Le dead island que j'avais commencé sur 360, tres sympa avec son decor d'ile paradiasque ! Le jeu est monstrueusement (ahahah) long, c'est un genre de skyrim simplifié ou tout le monde est en maillot de bain. On peut aussi conduire des jeeps super pas solides.

En parlant de skyrim : j'avais deja 200h de jeu sur switch avec mon lezard geant , loup- garou, marié à une viking, jarl de 15 cités different, maitre magicien, maitre voleur et champion d'un groupe de barbus un peu limite. Duc oup j'ai fait un homme chat et je l'ai appellé "Ferial" en hommage à mon bienfaiteur.

Blood bowl 2 : on essayait du jouer avec un copain quand j'étais en 6eme on a jamais rien compris... Quand j'aurais un peu de temps de cerveau disponible je pense que j'essaierais de monter une equipe exclusivement composée de gobs, s'ont trop marrants ces petits enfoirés.

Deux call of duty, une série qui me rapelle ma folle jeunesse sur le multi de counter striker 1.3... En plus les campagnes sont tres nanardesques. Il me semble avoir deja fait celui avec kevin spacey ousqu'on essaie de nous faire croire que c'est un gentil malgré son discours tellement popu que donald trump passe pour un dangereux communiste à coté.

(Ouais ça dénonce sur Gameblog)

Enfin un jeu digimon. J'ai pas grand chose a dire sur les digimons mais c'est l'occasion de découvrir.

On continue ! Avec shadow warrior que j'ai deja fait mais que je referais peut etre à l'occasion : un FPS reprenant une licence des années 90 qui tournait sur le même moteur que duke nukem (j'adorais ce moteur, surtout blood). Un ambiance tres néon avec un héros assez insupportable, comme à l'époque.

Un autre jeu warhammer (mais dans le futur) qui m'était completement passé au dessus de la tete : inquisitor martyr. C'est un genre de diablo like mais l'ambiance horreur bibliques dans l'espace est tres chouette, c'est pas un triple A mais la poignée d'heures de jeu m'a pour l'instant beaucoup plu. On peut avoir un lance flamme, c'est vraiment cool.

Under night in birth : un jeu de bagarre type "air dasher" avec des persos trop mangasse/stylés. Le systeme de jeu a l'air plus simple que les guilty gear, mais un peu "velus" quand même.

Un pes, je sais pas jouer aux jeux de foot.

Chaos child, c'est un visual novel que je n'ai pas encore lancé parce que ca prend du temps ces choses là et ma femme veut regarder x-files. Là on a maté l'épisode de la digitaline : les vrai(e)s se souviennent.

Et puis Sherlock holmes : the devil's daughter, un chouette jeu d'enquete, avec des mecaniques tres bien pensées. Je l'avais fait sur one mais je voulais le faire jouer à un pote qui n'a que la ps4. Dont acte !

La troisieme fournée de jeux avec un jeu DBZ xenoverse 2 que je n'ai pas encore testé mais qui avait eu d'assez bonnes critiques. J'ai adoré Fighter Z j'attends de voir ce que va donner celui-là.

Un muso ! attack on titan, pareil j'ai du regarder deux episode de l'anime mais j'adore les muso c'est mon petit péché mignon. J'ai même fait 100% sur le one piece pirate warriors 3 alors que c'est pas vraiment le meilleur du lot.

J'ai aussi joué une poignée d'heures a infamous second son, qui a le bon gout de se passer à seattle, la ville du grunge et de metal jesus rocks. C'est un monde ouvert classique avec un personnage principal qui a un faux air d'abed dans community. C'est joli et ca explose souvent.

Dois-je vraiment presenter Doom ? franchement ? t'es serieux là ? Bref un tres bon fast fps qui a democratisé les glory kills. Le seul defaut c'est qu'il prend genre 120 gigas sur le foutu disque dur ! sans deconner les mecs c'est pas bien pour l'environnement les dl de cette taille, surtout quand il y a un support physique. Hein, on vous surveille, faites pas les malins.

Killzone shadow fall, que je n'ai pas encore lancé, mais il me fait assez peur parce que les killzone sont reputés pour leur difficulté "un peu" abusée. C'est dommage parce que l'univers a l'air interessant.

Enfin, dishonored 2 dont j'avais bien apprécié le premier episode, qui ma'avit deja été offert lors du noel de gameblog de 2013 c'est fou : http://www.gameblog.fr/blogs/ipiip/p_100658_mon-noel-de-gameblog-2013-merci-infy

La suite c'est du coté de nintendo que ca se passe !

Avec la tres ergonomique manette pro switch, qui en plus coute une blinde ! Mais on peut dire qu'elle les vaut quand même. la prise en mains est parfaite et surtout elle tient des heures sans recharge. c'est à se demander que qu'ils utilisent comme batteries chez la concurence.

On a aussi le collector de xenoblade X, un jeu que j'ai vu parfois comparé à phantasy star online ? On va lui donner sa chance alors !

Mais aussi deux jeux de la wii : le samba de amigo ! avec sa celebre samba de janeiro qui m'a rendu fou durant l'été 1997 ! je dois avoir les maracas qui trainent quelque part.

Enfin trauma center : under the knife, un simulateur de chirurgien à la difficulté vraiment hardcore (j'ai la version ds, c'etait infernal) . Y a un petit coté drama avec une histoire de virus mortel dans un univers à la "urgences". A l'époque de sa sortie j'ai un couple d'amis qui s'etait vraiment beaucoup entrainés, c'etait incroyable de les voir jouer en rythme.

Donc Ferio, cette montagne de cadeaux est completement folle. Je ne sais pas comment te dire merci !

Ah ben en faut si : merci beaucoup et je te dois une vraie tournée !

Pour finir la petite photo de famille :