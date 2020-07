Bon déjà, quelle idée de faire débuter les soldes un 15 Juillet ? Forcement les magasins sont fermés le jour férié et ceux qui ne le sont pas, je les boycotte, forcement. (parce que je ne suis pas un monstre capitaliste de base, je suis un monstre capitaliste rafiné moi môssieur !)

Bref, c'est un petit peu compliqué quand on bosse le mercredi matin on peut pas faire un rush zerg sur les neogeo mini à 10 balles, quoi.

Donc, bon j'ai trouvé des trucs mais pour ce debut de soldes rien de fou-fou.

On commence par un nintendo labo toycon 3 à 20¤. C'est celui des véhicules il y avait aussi le premier avec le piano, la maison, etc. (que j'ai deja) et l'autre avec le robot (qui m'interesse moins).

Le seul qui manquait dans ce bac à soldes c'est le kit vr et ses extensions, soit il avait deja été pris soit ils ne voulaient pas le solder. C'est normal vu que c'est clairement le meilleur du lot : il m'a permis de faire decouvrir la VR a des gens qui a priori ne s'interessent pas à ce genre de choses (la vidéo avec les cerfs est excellente pour ca) et le bazooka est incroyable.

Donc ce pack n°3 propose plusieurs "vehicules" dont un volant avec pedalier, idéal pour réviser le permis de conduire. J'attends de les construire mais sur les deux precedents j'avais vraiment pris du plaisir à les monter, les instructions video sont claires et les mecanismes à base de carton plié, de scotch et d'élastiques sont bluffants d'ingéniosté. (Il faut avouer que le joy con aide aussi beaucoup)

Ensuite et toujours chez nintendo, je me suis pris un couple d'amiibo (enfin techniquement un trio) à 5 ¤ : le goomba et les ice climbers. J'adore l'esthetique des premiers jeux nes avec leurs sprites trés simple et neanmoins tres expressifs.

J'ai aussi trouvé pour 6¤ une petite lampe en forme de receptacle de coeur "the legend of zelda", ca fera une jolie petite veilleuse.

Enfin trouvé à seulement 2,5¤ : "we happy few" un fps dystopique à la "le meilleur des mondes" qui n'a pas eu un fameux acceuil critique. Mais juste pour l'univers si particuluer et à ce prix, ca vaut le coup d'essayer, au pire je le revendrais.

Bon c'est pas officiellement des soldes, mais le lundi 13, je me suis offert ce pack WiiU zombiU à seulement 90¤ (ma console originale avait quelques problemes sur la lecture des disques). Sur le site du magasin elle était mal listée et meme s'il n'y a ni la manette pro ni le jeu (j'ai deja les deux donc je m'en moque un peu) c'est un tres beau pack, je suis heureux. Avec j'ai pris le pokken à 13¤, qui est un jeu trés sympathique. C'est un versus fighting develloppé par namco avec les personnages de the pokémon company. C'est assez amusant d'ailleurs car il mélange les bases des deux séries de bagarre phare de namco : tekken et soulcalibur avec un systéme de "phases" une phase terrain à la soulca et une phase duel plus proche de tekken. D'ailleurs il est evident que certainas aimations ont été reprises de tekken, c'est assez fun de voir Pikachu mettre la même droite que Heihachi Mishima. Le systeme de jeu est original et bien pensé : le seul defaut étant qu'il est peut etre un poil complexe pour les gens non initiés au genre. L'habitué des rpg pokémon devra passer par le mode entrainement, mais j'aime bien cette demarche de faire avant tout un tres bon jeu de combat.

Voila c'est tout pour ce début de soldes, en demi teinte. Après j'avoue ne pas être en mode "frenésie de consomation" j'ai quelques jeux en retard et d'autres qui arrivent à la fin du mois.

Je vais aussi voir s'il n'y a pas des petites boite de lego qui trainent à vil prix, héhéhé...