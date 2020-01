Les douzes coups de minuit viennent de sonner, une nouvelle decennie vient de s'achever ! Ou alors ca sera en 2021, je ne sais jamais comment ça fonctionne ces trucs-là.

Bref comme je n'ai pas envie d'attendre encore deux ans avant de faire un petit bilan et qui sait ? Vous faire découvrir un tas de jeux sympathiques. Les Années 10's on-elle été un excellent cru en matière de jeux cultes pour votre serviteur ? Voyons voir...

(Attention : cette selection est purement subjective, n'hésitez pas à balancer la votre en commentaires avec tous les jeux incroyables que vous le souhaitez... et bien sûr que je triche, ya au moins 15 jeux)

2009 Street fighter IV

Evidement street fighter ! Certainement LA série qui a fait de moi un ur accro aux jeux de combat mais aussi aux jeux vidéo tout court avec son second épisode.

Pendant les années 2000 le versus fighting est moribond avec des titres sympathiques mais qui ne sucittent absolument pas l'engouement auprès du grand public. De mon coté j'ai racheté une saturn et je rejour avec plaisir à vampire savior et autres titres snk de l'époque. Mais la "nouvelle génération" ne m'enchante guere (à part virtua fighter 5, évidement).

Mais le messie street fighter 4 revient avec son gameplay aux petits oignons, ses personnages charismatiques, sa BO immédiatement iconique et sa maniabilité accessible. Le online était pas degueu non plus, ce qui a permis de re-populariser le style pendant quelques années. Le jeu connaitra plusieurs mises à jours annuelles, que capcom aura le bon gout de proposer à des prix tres doux (la version ultra était vendue 20¤) , tout ce qu'ils ont été incapable de faire avec Street 5 qui a comme de raison periclité trés rapidement.

J'ai aussi un vrai amour pour la version 3DS, techniquement trés aboutie, qui proposait un online stable (contrairement à d'autres sur la même machine...) achetée dayone avec la console, elle est toujours dans la pochette au cas ou j'ai besoin d'un petit fix de bagarre.

2010 rockband 3

En 2010 le phenomène des jeux musicaux avec instruments commencait à s'éssouffler un peu a cause d'une politique de sortie completement delirante de la part des deux concurents majeurs rockband et guitar hero. Les jeux restent bons, on peut desormais jouer avec les instruments de la concurence mais la sortie d'une demi-douzaine de jeux par an est bien trop violente, les packs prennent une place bien trop importante dans le salon. Les bacs à soldes sont remplis à raz-bord.

Malgré cela rockband 3 a bien pris dans mon groupe d'amis, on avait un set complet à nous tous... Bref on a passé un nombre d'excellentes soirées alcoolisées à mal chanter "du hast" de ramsteinn (j'ai une vidéo qui traine sur un disque dur) c'est même mieux que 4 DK bongos sur don't stop me now, c'est dire.

A noter que cette anée sont sortis deux jeux chers à mon coeur car ils sont les meilleurs de la série auquel ils appartiennent : mario galaxy 2 et dead rising 2. On va dire 1ers exaequo.

2011 portal 2

Bon oui j'ai dit je ne mettrais pas forcement que des choses évidentes mais peut on vraiment passer à coté de portal ? Pour etre honnête je prefere la simplicité du premier épisode mais il est sorti en 2007 et surtout portal 2 se joue à 2 en coopération ! Sans rentrer dans les details, j'avais un couple d'amis qui s'étaient séparés à l'époque et monsieur le vivait plutôt mal. Du coup pour lui remonter le moral on se faisait regulierement des soirées pizza/biere/portal 2. Autant dire que

1 : ca crée des liens

2 : en état d'hebriété leger c'est assez marrant.

bref choissisez bien votre partenaire de portal 2, ca sera un ami pour la vie ! D'ailleurs le copain en question se marie l'été prochain.

2012 everybody's golf

Debut 2012, c'est la sortie de la playstation vita. J'ai deja pris une 3DS du coup je ne suis pas emballé par les premieres annonces.J'ai beau être un inconditionnel de la psp, rien ne se demarque dans la future ludotheque. Mais coup sur coup, deux jeux vont me faire basculer : katamari damacy et everybody's golf.

Ce dernier m'avait fait accompagné lors de nombreux trajets professionnels sur la grande soeur et a lancé ma passion pour les jeux de golf sur consoles portables. C'est presque incroyable de voir à quel point un sport est adapté à ce format et la rejouabilité du titre est quasiment infinie. A quand la version switch ?

2013 pikmin 3

Celui -là est assez particulier, parce que c'est effectivement un excellent jeu mais est ce vraiment le meilleur jeu de 2013 ? Bon déjà c'est un jeu qui a extremement bien vieilli, autant visuellement qu'au niveau du gameplay. Jamais du jus de fruit n'a été si bien modélisé en 3D, entre autres. Mais au dela de sa direction artistique, c'est bel et bien le mode multijoueurs qui fait que ma Wiiu est toujours branchée sur la télé. Un sorte de mini starcraft kawai, le nombre de coups en traitre pour arriver à la victoire est impressionnant, si vous voulez savoir comment reflechissait napoleon, jouez à pikmin3.

2014 bayonetta 2

Le style beat'em up a connu un renouveau en debut d'année 2000 avec devil may cry, il y a eu du bon avec god of war, du moins bon avec the warriors, mais depuis quelques années il survit avec quelques fulgurances. Mais platinum games va mettre tout le monde d'accord avec le premier bayonetta, il fait passer le devil may cry 4 pour un grand pere, explose litteralement tout sur son passage avec sa maniabilité parfaitement cailbrée. Mais il y a des defauts comme un framerate en dents de scie et surtout des longueur sur certaines sections. Rien de grave mais tous ces defaut seront gommé par l'épisode ultime (en attendant le 3). Bon deja le jeu est juste magnifique et prouve que la wiiU bien exploitée est capable de choses trés impressionantes. Mais surtout le jeu est rempli de choses a debloquer si on s'entraine et qu'on maitrise le systeme de combat. Une richesse incroyable, qui a été fort bien adaptée sur la switch.

2015 hotline miami 2

Ah enfin un jeu indé ! Il était temps parce que ca va un moment les gros editeurs mais il faut ausi que les vrais artistes puissent manger un peu. Bon je suis un peu sarcastique, il est evident que la série hotline miami ne pouvait pas sortir chez un gros editeur. Certainement le jeu le plus radical de cette decenie, tout en revelant la synthwave au (relatif) grand public. Visuellement c'est un trip sous acide, la nervosité et la vitesse du jeu met le joueur dans un sorte de transe hypnotique où il n'a plus qu'un seul objectif : eliminer tout les adversaires qui se trouvent sur son chemin. C'est parfois un peu derangeant quand on termine un niveau et qu'on voit la montagne de cadavres, qu'on utilise les strategies les plus vicieuses pour passer un couloir.

A noter que ma version favorite reste celle de la psvita qui utilise vraiment bien l'écran tactile pour cibler les adversaires.

2016 picross 3D round 2

Le picross c'est génial, ca doit etre mon jeu prefere sur mon telephone portable. Je vous invite à télécharger hungry cat picross, c'est vraiment trés bien. Mais la version ultime c'est bel et bien la version 3D, qui rajoute l'axe Z aux puzzles et permet de faire de beaux petits animaux en voxels. Certes il va falloir bien etudier les techniques avancées pour venir à bout des enigmes les plus retorses mais c'est toujours une grande satisfaction de creuser ces blocs, les tourner, els manipuler au stylet. Plus j'y pense, une vraie version VR, ca pourrait être tout simplement fabuleux.

2017 the legend of zelda : breath of the wild

Mais bien sûr, qui d'autre ? Comme vous avez pu vous en rendre compte avec la selection jusqu'ici les mondes ouverts a la gta ou assassin's creed c'est pas plus que ça ma came. J'ai beaucoup aimé shenmue mais le reste me laisse relativement indifferent. Mais breath of the wild c'est une tout autre dimension. Dejà parce que comme beaucoup j'ai été décu par la generation actuelle (ps4-xbone) qui n'est pour moi qu'une repétition de la precdente avec moins de jeu et une composante reseaux sociaux particulierement inutile.

Bref je prends la switch en me disant que nintendo va faire mieux (j'ai beaucoup aime la 3DS et la wiiu) et forcement je prend les deux seuls jeux valables du lineup : zelda et bomberman. Bomberman est devenu sympa apres quelques mises a jour (surtout à 8 et sur un projecteur) mais le coup de coeur immédiat vu breath of the wild. Déjà, la machine permet de s'immerger dans l'univers quasiment H-24, sur le canap', dans le lit, sur le trone. De plus Botw est un veritable monde ouvert : aucun mur invisible, zone a laquelle on ne peut acceder avant un certain point du scenario, on voit un truc à l'horizon on peut y aller, basta. Encore une fois la direction artistique est fabuleuse et donne le sentiment d'un veritable ecosysteme, on se surprend a attendre que la pluie passe pour preparer une escalade un peu risquée.

Sans aucun doute le jeu de la décenie pour moi.

2018 katamari damacy reroll

Oui effectivement c'est de la triche, mais si il y a une série de jeux qui m'a occupé cette decennie c'est bien katamari damacy. J'ai eu un peu de mal au debut avec une maniabilité tres étrange à base de controles "tank" mais une fois qu'on commence à maitriser le bazar, on passe à la phase d'optimisation du run toute aussi cruciale. Parce qu'au dela du coté rigolo-mignon katamari est avant tout un hommage aux anciens jeux d'arcade ou la memorisation et le beau geste sont vos seules armes pour restaurer l'intégrité du cosmos.

La version reroll est un remaster du premier episode, mais personnellement mon favori c'est beautiful katamari sur 360. C'est le seul qui propose un niveau ou on commence gros comme une boite d'alumette et ou on fini par rouler des planetes.

2019 the Switcher 3

Cette année a encore une fois été celle de la switch pour moi, même si j'ai passé quelques heures mémorables sur spiderman ps4, qui a été une incroyable surprise pour moi. Je m'attendais à un passe-temps sympathique et j'ai vraiment été happé par cette fidele reproduction de newyork à bord du superheros idéal pour la visiter. C'est beau, c'est grisant et je me suis retrouvé a le platiner sans m'en rendre compte.

Mais revenons-en au sorceleur trois, sur la portable hybride de nintendo (d'ou le subtil jeu de mots, t'as vu ?) . Pour etre honete j'avais deja commencé le jeu sur xbox one, mais le format ne me convenait pas, je n'ai plus le temps de rester devant la télé pendant des heures. Par contre sur une console portable c'est plus pratique. Alors oui le jeu est en settings minimaux en ce qui concerne les texures et la resolution, mais le gameplay, le monde et surtout les petites et grandes aventures de geralt sont intactes et c'est bien celà qui fait l'interet de ce jeu. Certaines histoires sont droles, d'autres touchantes, les choix sont parfois corneliens faisant appel à la moralité voire au courage du joueur. Et puis même en basse resolution nager avec les baleines c'est tres kiffant (surtout aux toilettes)

Voilà j'en oublie certainement, faire une liste c'est faire des choix. J'aurais pu parler de resident evil avec ses hauts et ses bas, des parties de friday the 13th en tant que joueur ou spectateur sur mon canapé avec des ami(e)s hysteriques quand ils entendent la musique du tueur, des pauses dej au boulot à faire des duels sur puyo puyo tetris ou encore mon recent defi de refaire l'integralité des castlevania sur gba et ds.

Et vous quelle furent vos grands moment de cette décennie passée ?