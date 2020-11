Tilt, Joystick, Génération 4, Micro News, Consoles+, Joypad, Player One, etc. autant de noms qui n'évoquent rien aux plus jeunes mais qui génèrent chez les plus de 30 ans un sourire béat ! Il faut dire que ces titres dédiés aux jeux vidéo étaient notre seule source d'actualités et on attendait chaque mois impatiemment leurs sorties. Hé oui Nostalgie quand tu nous tiens !

Presse-Start revient sur ces 40 années de magazines de jeux vidéo et nous raconte l'histoire des pères fondateurs jusqu'au déclin de cet empire de la presse spécialisée.

Pas moins de 400 pages ont été nécessaires pour relater cette époque épique ou plutôt "et poke et peek" si je veux rester dans le ton (clin d'oeil à Joystick). Ecrit dans un style très académique mais dynamique, on sent que Presse-Start a pour vocation d'être un ouvrage historique de la presse jeux vidéo en France, notamment sur ses aspects techniques, humains et financiers.

La facilité aurait été de faire des fiches revue par revue avec des beaux visuels et deux-trois anecdotes/trivias mais ce n'est pas le parti pris des auteurs qui ont oeuvré pendant cinq ans à son écriture. De nombreuses interviews rendent le livre très vivant et agréable à lire.

Le livre peut sembler austère à première vue (les 16 pages en couleurs sont mises en introduction, elles reprennent les couvertures des titres évoqués dans le livre) mais il se lit très facilement et avec une indéniable délectation si vous étiez un des lecteurs de ces revues. Pour ne rien vous cacher, j'ai englouti l'intégralité des chapitres en trois soirées.

À n'en pas douter, Yves Breem et Boris Krywicki signent un ouvrage qui fera date dans l'histoire des jeux vidéo en France.

Bien évidemment je profite de cette vidéo pour raconter ma relation personnelle avec cette presse dite spécialisée et le regard que je lui porte avec le recul. C'est l'avantage d'avoir plus de 40 ans, on peut parler en connaissance de cause :)