Les habitués de la chaîne le savent : je ne suis pas fan d'Atari ! Sans doute l'héritage des années collège où Pro-Atari et Pro-Amiga se toisaient de haut en bas avec un air dédaigneux. Alors forcément quand Atari a annoncé l'arrivée d'un système de jeux 64 Bit, on s'est tous demandés si c'était de l'intox. Commodore venait d'annoncer sa machine Amiga CD32 et ça ne nous plaisait pas trop qu'Atari déclare que sa machine serait deux fois plus puissante que la nôtre.

Hé oui c'était l'époque rigolote où la taille du processeur faisait toute la différence. C'était notre maître étalon à nous les joueurs. Tout avait commencé avec la Mega Drive qui affichait un rutillant 16 Bit sur le capot, suivie ensuite par la console de Commodore : 32 Bit ! Et enfin on avait Nintendo qui fanfaronnait avec son Ultra 64 devenue ensuite Nintendo 64.

Ce qui est amusant c'est que cette course à l'échalote ne pouvait que se prendre un mur tôt ou tard. De notre vivant, il est peu probable que l'on joue un jour avec un processeur 128 Bit. Même la PS5 a un coeur 64 Bit. Certes le 64 Bit de nos consoles actuelles n'a plus rien à voir avec celui des consoles d'antan (surtout quand l'adressage se fait en 256 Bit) mais ça n'ira pas plus loin car il faudrait une quantité astronomique de mémoire pour utiliser un véritable coeur 128 Bit.

Toujours est-il que la sortie de la Jaguar et de ses 64 Bit affichés sur le capot ont eu leur petit effet à la fin de l'année 1993.

Je vous propose donc un petit voyage dans le temps qui débute dans les années 80 au coeur de l'entreprise Sinclair...