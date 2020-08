Beaucoup de personnes se moquent de Night Trap et le considère comme un navet ! Mais je ne suis pas d'accord avec eux ! Night Trap a une réalisation qui date de 1986 et pourtant ça a été un succès commercial très important. Le titre a ensuite été porté sur 3DO, PC et Mac... On a même eu le droit à une réédition sur Switch, PS4 et Xbox One. Donc faut pas déconner, un navet c'est un mauvais film qui n'a pas rencontré le succès. Qu'on le veuille ou non, Night Trap est entré au panthéon des jeux vidéo, symbole d'une technologie Full Motion Vidéo qu'on pensait d'avenir. Pour moi si on cherche un vrai mais néanmoins flamboyant Nanar, Surgical Strike en est le plus illustre des représentants...

Surgical Strike : le flamboyant Nanar du Mega CD 32X !

L'un des jeux les plus sévèrement burnés du Mega CD 32X (existe aussi en simple version Mega CD mais du coup c'est moins burné), un jeu où Stallone, Schwarzenneger et Chuck Norris font figure de mauviettes avec leur patriotisme mollasson !

Ici on dézingue du terroriste arabe car chronologiquement le jeu sort après la première guerre du Golfe et forcément un bon méchant doit avoir le teint basané !

Fini les Nazis, les Russes et les Vietnamiens désormais c'est au moyen-orient qu'il faut traquer les détenteurs d'armes de destructions massives capables de détruire la planète entière.

Si je vous dis que les séries Stargate Atlantis, les Experts et Alf ont un lien avec ce jeu, vous me croyez ?

Si je vous dis que ce titre qui coûta plusieurs millions de dollars à SEGA passa quasiment inaperçu lors de sa sortie, vous me croyez encore ?

Enfin si je vous dis que c'est sans doute le jeu vidéo où il y a le plus d'explosions à la minute, battant à plate couture tous les nanars de Andy Sidaris (le maître incontesté des nanars, sachant allier trois ingrédients essentiels : un scénario improbable, des explosions et des babes), vous me croyez toujours ?

Si oui : Hé bien vous avez parfaitement raison de me croire et quelque part croyez-moi il n’y a pas que ça à raconter dans cette superproduction SEGA qui a mobilisé un staff de 170 personnes pour le réaliser !

Personnellement j'ai trouvé le moyen de parler de Jamie Lee Curtis dans cette vidéo :)

Qui plus est ce titre vous est présenté en MEGA-CD 32X et donc dans la plus belle version qui soit, avec des graphismes affinés, plus de couleurs et des effets spéciaux... encore plus spéciaux !

Une version tellement collector que des passionnés brésiliens ont réédité le jeu récemment.

Bref inutile de dire que tu as raison de me croire car tu vas découvrir un jeu complètement dingue, digne de figurer au Hall of Fame de la bible de Nanarland.

Si non : Dommage pour toi, avec cette façon que tu as de douter sans cesse, tu vas finir tes jours seul, avec pour unique compagnon un Atari ST (simple face)...