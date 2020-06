On retrouve Trip Hawkins et son fameux standard 3DO pour la conclusion de cette trilogie. En vedette : la technologie M2 ! Lorsque cette technologie a été développée, c'était pour la voir débarquer dans nos salons sous la forme d'une console de jeux aux performances inégalées. On revient sur ce destin brisé dont le mariage avec SEGA aurait peut-être pu donner une nouvelle impulsion à la Sega Saturn...

Halala le standard 3DO, je pourrais en parler des heures... Ha bah en fait c'est le cas ! En effet si je totalise la durée des trois vidéos, on arrive à plus de quatre heures ! Bon ben si vous êtes confiné et que vous ne savez plus quoi faire, vous savez où toquer !

Aujourd'hui on aborde donc le dernier volet, celui consacré à la surprenante technologie M2, annoncée quelques jours avant le premier E3 de la galaxie : le mythique E3 de 1995 et sa déclaration fracassante de Sony, celle qui a mis SEGA à genoux.

Le communiqué de presse de Trip Hawkins, patron de 3DO, balance du lourd ! Pour faire simple sa technologie M2 est 7 à 8 fois plus puissante que la PlayStation de Sony. Non seulement elle jongle avec 1 million de polygones texturés par seconde FITN (Finger In The Nose) mais en plus elle est prête pour la technologie web et la lecture de DVD...

Rétrospectivement on se rend compte que cette technologie était un cran au dessus de la Nintendo 64 et en dessous de la Sega Dreamcast (sortie 4 ans plus tard tout de même). Malheureusement toute cette affaire est partie en vrille...

La faute à Sony qui a calmé tout le monde avec sa PlayStation.

3DO se rêvait d'être l'outsider qui allait bouleverser le duel Sega vs Nintendo. Un duel où tous les experts annonçaient Sega comme le grand gagnant de la guerre à venir.

Pas de bol pour Sega, c'est Sony et sa hype de fou qui ont ravi le coeur des joueurs.

Pour autant cette technologie a fait tourner des têtes : SEGA, Nintendo, Microsoft, Konami, Panasonic ont approché de près ou de loin cette technologie.

Pour l'anecdote il faut savoir que nous avons été à deux doigts d'avoir une Sega Saturn M2 avant que Sega ne décline définitivement l'offre.

Aujourd'hui seules quelques reliques nous permettent de nous remémorer cette époque un peu folle où une bonne dizaine de systèmes sont sortis en l'espace de moins de trois ans...

Edit du 26 juin 2020

En rangeant quelques vieux magazines, je suis retombé par hasard sur un vieux CD Consoles (le numéro 3) qui contenait une interview de Trip Hawkins peu de temps après l'arrivée de la PSX et de la Saturn au Japon. Il y parle également de ce fameux M2. C'est intéressant d'avoir ce point de vue français. CD Consoles consacre un excellent dossier à l'avenir de la 3DO.

Celui-ci est consultable sur le site abandonware-magazines.org.