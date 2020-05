La 3DO est assurément une console très coquine, elle a accueilli en son sein bon nombre de productions assez tendancieuses. Si aujourd'hui la plupart de ces titres font sourire par leur côté décalé, à l'époque c'était l’une des premières fois qu'une console grand public autorisait officiellement l'arrivée de ce type de titres dans son catalogue...

Hé oui la face coquine de la 3DO, c'est une partie oubliée de la PlayHistoire (mais que fait Florent Gorges ?!)

Heureusement que je suis là pour me rappeler à votre bon souvenir !

En effet le consortium 3DO (voir vidéo précédente) a dû débattre lors d'un conseil d'administration d'un sujet épineux : "doit-on accepter ou non l'arrivée de jeux adultes sur 3DO ?"

La question était légitime car 3DO avait instauré officiellement un système de classification de ses jeux (hé oui bien avant le système PEGI). Une vérification parentale était donc possible sur chacun des jeux 3DO et les titres "adultes" se voyaient affublés d'un AO encadré dans un Stop rouge (AO pour Adult Only).

Les avis étaient mitigés. Les pour disaient que le standard VHS s'était imposé grâce aux vidéos à caractères pornographiques et qu'il pouvait en être de même pour le standard 3DO dont la clientèle était assurément plus adulte que celle de la concurrence.

Les contre n'y voyaient qu'un moyen dangereux de se priver du grand public et surtout du pouvoir d'achat des familles. Le meilleur moyen aussi d'écorner son image.

Panasonic imposa son véto...

Seulement quelques mois plus tard, les ventes de la 3DO ne décollaient toujours pas et Panasonic revint sur sa position. Ok pour les jeux adultes mais il faut que ça reste gentil : pas de zizis et de foufounes, juste des doudounes et des culs-culs !

L'érotisme allait donc pouvoir débarquer officiellement en 1994 sur le standard 3DO.

C'est cette histoire que je vous propose d'aborder en évoquant quelques titres marquants de cette époque :

Le nanar intergalactique de la 3DO : Plumbers don't wear ties (les plombiers ne portent pas de cravates ! tout un programme)

Bodyconscious Digital Rave ou l'érotisme de boîte de nuit.

Penthouse Virtual Photograh où vous jouez le rôle d'un photographe qui doit prendre en photo des strip-teaseuses.

Virtual Cameraman (5 volumes tout de même) : le jeu où vous devez accoster une fille dans la rue pour la motiver à faire des photos de charme.

Mind Teazzer et ses puzzles coquins hyper faciles à réaliser...

Et que dire de l'improbable NeuroDancer où vous devez hacker le système pour voler des crédits afin de vous offrir les services de strip-teaseuses !

Sans oublier les jeux de pierre-feuille-ciseaux où lorsque vous gagnez, la perdante enlève ses vêtements.

Bien sûr il y a les traditionnelles vidéos où l'interactivité se résume à un simple chapitrage...

Mais certaines évoquant des starlettes de l'époque méritent le détour, notamment Gail McKenna, la jeune anglaise qui était adulée au Japon ou encore une pop idol que l'on a essayé de propulser sur le devant de la scène avec un titre très barré : Virtual Puppet Reika !

Enfin vous saurez tout sur une certaine actrice de Wing Commander 3 !

La vidéo étant soumise à une limite d'âge, si tu as moins de 18 ans, passe-ton chemin gamin :)