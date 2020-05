L'histoire de la 3DO comme vous ne l'avez jamais vue ! Tout était réuni pour faire de ce nouveau standard des jeux vidéo une pleine réussite : le beau soleil de la Californie, une machine en avance sur son temps aussi puissante qu'un PC et conçue par des anciens de l'Amiga, des entreprises majeures de l'industrie qui s'associent pour la construire et la soutenir, des éditeurs prêts à sortir une quantité de jeux sur le support et un chef d'orchestre hors pair pour organiser tout ça : Trip Hawkins. Et pourtant la machine sera un fiasco... Retour sur l'un des plus incroyables loupés de l'histoire des jeux vidéo...

Sur le papier elle avait tout d'une grande ! La presse spécialisée de l'époque ne s'y était d'ailleurs pas trompée, lui consacrant des dizaines de pages (Joystick, Génération 4, etc.)

L'histoire avait même commencé comme une incroyable success story. Trois potes cassent la croute au restaurant : Robert J. Mical, David Morse et Dave Needle, trois anciens d'Amiga Corporation. Nos trois gaillards, entre deux pintes de bière, conçoivent sur une serviette de table l'architecture d'une machine plus puissante qu'un PC de l'époque (Intel 486 DX2 à 25 Mhz).

Quelques temps plus tard ils rencontrent Trip Hawkins, le boss et fondateur d'Electronic Arts... Trip en a marre de tous ces supports : Apple, PC, Amiga, Atari ST, Amstrad sans compter les consoles SEGA ou Nintendo.

Cela coûte à son entreprise des milliers de dollars pour adapter chaque jeu sur tous ces supports différents. Bref il rêve d'un standard qui permettrait d'y voir plus clair et envisage de créer une nouvelle entreprise pour le créer.

Nos trois comparses lui montrent leur projet, Trip Hawkins s'enflamme et propose de fusionner leur société avec la sienne.

RJ Mical et Dave Needle se retrouvent donc à la conception de la 3DO. David Morse quant à lui ne rejoint pas le groupe mais flairant le bon coup, décide de créer un éditeur de jeux vidéo dédié à la 3DO : Crystal Dynamics était né ! Au passage il récupère un petit jeune développeur prometteur : Marc Cerny, le futur concepteur de la PS4 !

La suite est une folle aventure et Trip Hawkins réussit le pari assez fou de rassembler d'importants acteurs mondiaux pour fonder The 3DO Company : Electronic Arts bien sûr mais également Matsushita (Panasonic, Sanyo, JVC, Technics), LG (Goldstar), AT&T, MCA (Universal) et Time Warner...

Ils mettent 300 millions de dollars sur la table pour lancer l'affaire et parviennent à avoir le soutien de 300 studios de jeux...

Et pourtant cela sera l'un des fiascos les plus retentissants de l'histoire des jeux vidéo.

Je reviens sur cette histoire en espérant réhabiliter cette fameuse 3DO !