Retour sur la console maudite de Commodore : l'Amiga CD32 ! Une console qui sur le papier devait tout révolutionner et qui en réalité a accompagné Commodore dans sa chute finale. C'est donc une triste histoire à laquelle je vous convie mais rassurez-vous nous parlerons tout de même dans le détail de cette machine aux multiples ressources et qui aujourd'hui encore arrive à nous émerveiller !

Effectivement c'est une histoire triste à laquelle je vous convie : nous allons (re)découvrir ensemble la console Amiga CD32, la première console occidentale 32 Bits (la première fut en fait la FM Town Marty).

Une console "so british" qui n'a eu finalement que peu de soutien de la part des éditeurs qui avec beaucoup de paresse ne faisaient que de simples conversions CD de leurs jeux Amiga 500 et 1200.

Alors bien sûr certains ont tenté de nous faire rêver avec cette machine (Psygnosis et son Microcosm par exemple) mais dès le départ, en 1993, tout était mal engagé : lorsque la console sort en boutique, Commodore annonce un plan de redressement avec la fermeture de nombreux sites.

En face la concurrence balance du lourd : Sega annonce sa Saturn, Sony sa PlayStation, Panasonic sa 3DO, Atari sa Jaguar, SNK sa Neo Geo CD, NEC sa PC-FX et sur place les anciennes bécanes font de la résistance : Super Nintendo, Mega Drive, PC Engine Duo, Neo Geo... Les gamers ne savaient plus où donner de la tête tellement il y avait une profusion de machines annoncées et/ou disponibles...

Bon à la fin c'est Sony qui a calmé tout le monde mais au départ on se demandait vraiment qui allait gagner cette bataille pour la conquête de notre salon ou de notre chambre.

Parallèlement nous suivrons le déclin de Commodore qui n'a pas su négocier le virage des années 90 où les joueurs migraient de plus en plus nombreux vers les horizons verdoyants des PC et des consoles de jeux de plus en plus attractives...