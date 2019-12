Je continue de rattraper mon retard avec une nouvelle vidéo, cette fois consacrée à une BD et à un jeu vidéo NES ! L'onglet "décembre 2019 " de mon blog ne restera pas vierge ! L'honneur est sauf !

En effet, profitant d'un court répit, je saute sur l'occasion pour faire une nouvelle chronique vidéo : Super Basse Def : la BD et le jeu NES !

Hé ouais un nouveau jeu NES en 2019 c'est dingue ! Et de nouvelles aventures de Basse Def signées Jibé, ça l'est tout autant ! C'est aux éditions Omaké Books et ça sent bon le pixel sans antialiasing !

Après Basse Def et Basse Def Deluxe, découvrez Super Basse Def où nos comparses Simon et Ludo sont accompagnés par deux nouveaux personnages : Lisa et Mike.

Pour un peu on se croirait dans un nouvel opus de Metal Slug !