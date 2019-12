Oui je sais je suis furieusement en retard dans mes annonces de nouvelles vidéos... Pas de news de Gunhed TV depuis novembre et déjà je sentais poindre la montée grandissante d'une contestation d'envergure... Bon on me dit dans l'oreillette que de l'avis général, on s'en tamponne le popotin...

Super Mario Sunshine sur Nintendo GameCube, c'est le Mario incompris...

A l'instar de Mario Kart Double Dash chroniqué ici même il y a quelques semaines ou encore de Zelda Wind Waker, Super Mario Sunshine a décontenancé ses fans et surpris par ses innovations.

Je reviens sur ce titre décrié hier et qui aujourd'hui semble de plus en plus réhabilité !