Bonjour à tous,

L'année 2020 du jeu vidéo se termine avec des consoles next gen du côté de Sony et Microsoft qui arrivent et en dehors de celà l'actualité semblait assez calmer jusqu'à...l'après midi du 21 septembre 2020.

Une véritable bombe nucléaire à la Fallout a retenti dans l'actualité du jeu vidéo. Microsoft a annoncé avoir racheté pour 7,5 milliards de dollars Zenimax la maison mère de l'éditeur tiers Bethesda ainsi que ses 8 studios et ses licences phares dont Elder Scrolls Fallout Doom Wolfenstein etc..

Jouant majoritaiement sur consoles Xbox et énormément aux jeux Bethesda je me suis dit deux choses. L'une a d'ailleurs été confirmé en étant abonné Xbox Game Pass Ultimate j'aurais day one et de façon définitive les prochains jeux de Bethsda dans l'abonnement sans besoin de les acheter. Et ensuite ça met un coup d'arrêt définitif aux exclus temporaires de Sony sur sa plateforme Playstation des prochains jeux Bethesda après bien sur ceux déjà décidés à savoir Deathloop et Ghostwire Tokyo. Et cette dernière est clairement la bienvenue.

Si j'étais taquin je dirais que désormais Microsoft va obliger Bethesda à finir ses jeux avant de les sortir coucou Fallout 76.

La question se pose ensuite du devenir des licences étant actuellement plateformes. Que va faire Microsoft ?

Deux possibilités soit les vendre partout pour maximiser le retour sur investissements soit untiliser ces licences au potentiel commercial énorme pour faire venir le maximum de joueurs sur son écosytème.

Avis personnel je pense plus pour la seconde hypothèse. Microsoft n'a pas besoin sur le plan éco,omique de maximiser à court ou moyen terme le rachat de Bethesda. Le géant américain est la première capitalisation boursière au monde dépassant les 1000 milliards de dollars. En taille économique globale toutes branches confondues c'est quatre Sony. Les deux ne jouent pas dans la même cour.

La seule réponse officielle de Microsoft que l'on ait est "la sortie sur les autres plateformes sera décidée au cas par cas". Donc le doute est clairement permis.

Je ne prétends pas ni ne souhaite que les prochains jeux ne sortiront pas sur PS5 ayant mis le titre de l'article au conditionnel et avec un point d'interrogation. Je ne suis pas comme le youtubeur Lusty qui titre une récente vidéo "les prochains jeux de Bethesda ne sortiront pas sur PS5". Rien ne permet d'être aussi affirmatif que cela.

L'insider Michael Paechter juge lui peut probable que les prochains jeux de Bethesda soient publiés sur PS5 et la Switch. Et les premiers indices commencent à en partie lui donner raison.

Tout d'abord une publication de Xbox sur Twitter (cf image ci dessus) pour le prochain grand jeu de Bethesda à savoir Starfield. N'est mentionné que la les versions Xbox et PC. On peut dire oui mais un constructeur de consoles sur un trailer ne mentionne toujours que sa plateforme. On peut aussi en déduire que peu de temps après le rachat de Bethesda ben Microsoft met fortement en avant les jeux des licences qu'il vient de racheter pour pousser les joueurs à venir sur sa plateforme.

Car arrêtons de nous raconter des histoires on ne peut pas dire oui mais c'est avant tout pour vendre du Xbox Game Pass car les prochains jeux de Bethesda ça a eté annoncé par Microsoft sortiront day one sur son abonnement.

90% des abonnés Xbox Game Pass sont des joueurs Xbox One donc pour vendre son abonnement le préalable obligatoire en très grande majorité est de d'abord vendre des consoles Xbox.

Cette publication a avis personnel un but un seul au moment où la commercialisation des consoles next gen démarre de capitaliser sur les licences commerciales très puissantes de Bethesda pour vendre le maximum de consoles Xbox next gen.

Car l'annonce du rachat de Bethesda la veille du lancement de la réservation des consoles Xbox Series X et S est tout sauf innocent.

Mais alors les prochains jeux de Bethesda sortiront ils sur PS5 et si oui lesquels et sur quels critères sera le fameux "cas par cas" de Microsoft ?

Ben un second indice vient nous mettre une puce à l'oreille.

Zenimax Online a publié un communiqué officiel pour rassurer les joueurs de toutes plateformes que le jeu qu'ils développent le MMORPG The Elder Scrolls Online continuerait à bénéficier partout du même soutien. Ca sous entend clairement que ce jeu sortira sur PS5 dans une version next gen.

On peut très bien également envisager une sortie d'une version next gen de Fallout 76 sur PS5 si possible avec moins de bugs.

Donc avis personnel la sortie des prochains jeux de Bethesda sur d'autres plateformes que l'univers Microsoft au cas par cas se fera sur un critère clair. Les prochains jeux Bethesda 100% multijoueur sortiront sur les plateformes Playstation voire Nintendo et les jeux solos en exclusivité sur Xbox et PC.

Je conclus pour préciser que je n'affirme rien de certain ni de confirmé j'émet une réflexion et des hypothèses. D'autres avis sont parfaitement entendables.

Si le sujet vous intéresse n'hesitez à dire dans les commentaires ce que vous en pensez.

Geraldlebo