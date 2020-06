Bonjour à tous,

Le jeu vidéo The Last of Us Part 2 est sorti le 19 Juin 2020. C'est une exclusivité PS4 du studio interne à Sony Naughty Dog.

Que chaque lecteur se rassure il n'y aura aucun spoil narratif dans l'article.

Le jeu a été acueilli par des tests de professionnels avec des notes dithyrambiques et très souvent maximales et parfaites. On peut mettre cela sur les qualités intrinsèques du jeu de Naughty Dog oui mais aussi sur le choix sélectif de Sony des professionnels ayant eu le jeu en avance.

Pour ce qui est des joueurs qui expriment leur avis sur le jeu c'est peu de le dire une toute autre histoire. Pour ma part je n'ai ni joué ni acheté le jeu donc mis nulle part le moindre avis personnel.

Le jeu se prend sur le net ce que l'on appelle un review bombing. Ca consiste en un raid plus pi moins organisé de joueurs pour émettre massivement des avis négatifs sur un jeu vidéo pour provoquer une réaction médiatique.

On peut trouver cette méthode douteuse. Mais elle a parfois eu de bons effets. Ca a permis pour le jeu Star Wars Battlefront 2 de faire éclater la polémique des loot boxes pay to win. Lors de leurs tests les professionnels n'ont pas vu le scandale arriver ni même pointé du doigt le problème. Et aujourd'hui à chaque fois qu'un jeu payant essaie de mettre du pay to win le bad buzz n'est jamais très loin.

Sur Metacritic la note des professionnels est à 95 ce qui est très bon (le record de 99 de Zelda Ocarina of Time je ne sais pas si un jour il sera battu) mais la note sur 10 des joueurs c'est..3,3 comme on le voit ci dessous.

Je mets un second exemple à savoir jeuxvideo.com où les notes des lecteurs ont une moyenne de 9,9/10 soit légèrement en dessous de 10 la moyenne.

En fait il y a un minorité de notes à 20 sans doute des fanboys Playstation en grande partie et des notes très basses entre 4 ou 5 des joueurs qui de l'autre côté déteste fortement le jeu. Car je doute qu'en une journée beaucoup de ses joueurs qui émettent de tels avis tranchés aient fini le jeu.

Le jeu est très clivant et y a donc évidemment beaucoup de partis pris.

Comment expliquer ce review bombing ?

Ben il s'explique de deux façons. Tout d'abord il y a des fans du premier The Last of Us qui se retrouvent face à un jeu très différent de l'opus précédent qui ne retrouvent pas du tout ce qu'ils ont appréciés. Ensuite sans spoiler le jeu a un agenda idéologique clair une ligne éditoriale très militante LGBT autour de l'homosexualité des deux personnes féminins principaux. Beaucoup de joueurs trouvent en effet qu'une secte religieuse pourchassant deux lesbiennes ça n'a pas grand chose à faire dans un jeu post apocalyptique. Je suis pas loin en effet de partager cet avis.

Pour conclure je trouve au minimum curieux voire suspicieux qu'un jeu aussi clivant ait reçu des notes de tests de professionnels aussi quasi parfaites.

Que pensez vous de ce review bombing ? Dites le dans les commentaires et merci d'avance sans spoiler.

Geraldlebo