Amis gamers confinés bonjour,

Je ne fais pas souvent d'articles sur mon blog mais là trop c'est trop. Le jeu vidéo est un loisir un art un divertissement culturel mais ça s'arrête là il n'est pas essentiel à la vie quotidienne.

L'épidémie provoqué par le virus COVID 19 dit Coronavirus se propage partout dans le monde.

Pour contenir la propagation du virus dans la plupart des pays touchés les commerces non essentiels à la vie quotidienne ferment. Et c'est normal ce sont nous êtres humains qui faisons circuler le virus il ne se déplace pas à l'air libre comme un insecte.

Mais Gamestop (au passage maison mère de Micromania) a décidé de s'affranchir aux USA de la protection élémentaire vis à vis de la société. Car il faut savoir qu'aux USA il n'y a pas d'interdiction d'ouvrir au niveau fédéral c'est chaque état qui décide donc chaque gouverneur dans les faits.

Et la plupart des grandes enseignes dites "non essentiels" soit non liés à l'alimentaire ou la santé le font d'elles mêmes.

Ben pour Gamestop non ils ont décidé de s'auto attribuer le titre de service dit "essentiel".

Ci dessous voici l'attestation hallucinante que Gamestop affiche dans ses boutiques.

En plus non seulement ils restent ouverts mais en plus ils ont laissé les consoles de jeux vidéos en démonstration libre à la disposition des enfants (dont beaucoup risquent d'être porteurs sains du virus). Il a fallu que des internautes des consommateurs se mobilisent sur le net par des courriers pour qu'ils y mettent fin.

Car économiquement oui vu la situation comptable et financière de Gamestop absolument catastrophique ils risquent avec deux mois de fermeture de faire définitivement faillite. C'est donc avec un cynisme qu'ils restent ouverts profitant évidemment de la fermeture de leurs concurrents directs. Ca a d'ailleurs fait augmenter la fréquentation de leurs boutiques et de leur chiffre d'affaires.

De plus, ils n'ont mis en place absolument aucune protection de leur personnel ni des clients.

ll a fallu en dans les états de Californie et de New York que les autorités interviennent pour les faire fermer d'office. Et leur mesquinerie financière ne s'arrête pas là non car contrairement aux autres enseignes qui rémunérent leur personnel durant la crise sanitaire ben Gamestop les mets purement et simplement au chômage sans la moindre rémunération.

Cette attitude inqualifiable de Gamestop méritait de ma part une article coup de gueule.

Geraldlebo