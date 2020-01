Avec le début d'année, beaucoup de joueurs ont décidé de mettre à jour leur backlog et de s'y mettre sérieusement. Plein de jeux accumulés et en attente d'attention, le tout c'est de se lancer.

Perso, j'ai beaucoup de jeux à faire aussi, mais j'aime pas cette idée de backlog qui ressemble plus à une obligation qu'autre chose. Puis je me suis dit qu'avec tous les jeux offerts sur l'EGS, on avait plein de jeu en commun, et qu'on pouvait les faire ensemble.

Et bim, ça fait comme un club de lecture ou ciné, mais avec des jeux vidéo. Tous les mois on sélectionne des jeux, on y joue, on en discute, et on est tous contents !

Maintenant, pour les détails. Mon idée est de sélectionner un jeu court (comprendre finissable en une ou deux sessions) et un jeu plus long par mois, le tout en prenant des jeux disponibles sur plusieurs plateformes pour être sur de rester relativement accesible. Le tout évidemment sans aucune obligation, pas de pression !

J'ai aussi commencé une liste de jeux offerts par différents services, pour le moment offerts par Epic et sur le Gamepass, histoire d'avoir un pool de jeux que pas mal de gens auront dans leur biliothèque. Sachant que ces jeux ont souvent été dans des bundle ou autres offres similaires.

Côté échanges, l'idée et de tenter de rester positif, sans pour autant empecher la critique. Chercher à voir ce qu'on trouve d'intéressant dans les jeux plutôt que de s'amuser à dire que c'est de la merde et mutuellement se foutre sur la tronche, comme ça fini souvent par être le cas sur les forums.

Enfin, pour le format, j'ai réfléchi a plusieurs possibilités, et le plus simple me semblait de faire un serveur Discord. Cela permet d'avoir un salon pour chaque jeu, compartimenter les différentes discussions, où chacun peut personnaliser ses notification à sa façon, et avoir notamment une zone spécifique pour choisir les prochains jeux.

Par contre ça n'est absolument pas pour avoir une zone de discussion générale de la communauté Gameblog, pour ça il y a déjà un Discord dédié créé par l'équipe du site, les liens sont dans la barre du haut et venez y jetter un oeil si vous l'avez jamais fait !

Pour l'instant, c'est encore un peu à l'état d'essai pour le premier mois. J'ai sélectionné un jeu court, What Remains of Edith Finch, parce qu'on était déjà deux à ne pas l'avoir fait et que c'est un "classique". Les votes sont en cours pour le prochain jeu (pour l'instant Hellblade a l'air de bien s'en sortir). Et j'ai aussi testé l'idée d'un jeu continu, qui se joue par plus petites sessions, ici Tiny Islands, un petit puzzle game où le but est de placer différents éléments d'iles pour avoir le meilleur score. Ce dernier est en version web ici et possède des défis quotidiens où tout le monde se retrouve avec la même distribution.



Et parce que ça a été mentionné en statut quand j'ai parlé de l'idée, aucun compte rendu / bilan "officiel" n'est prévu, mais c'est principalement pcq je veux rien imposer. Rien n'empeche que ce soit fait d'une manière ou d'une autre à un moment. Si vous êtes curieux sans pour autant vouloir participer vous pouvez clairement venir voir comment ça se passe.

Bref si ça vous intéresse le serveur est ici, et je suis ouvert aux idées et autres, même si vous êtes pas dessus, le but étant de convenir au plus de monde possible.