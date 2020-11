N64 Not For Resale

Ce qui désigne une version NFR de la version normale est généralement juste un autocollant au dos de la cartouche indiquant la mention :

"NOT FOR RESALE – DEMO GAME ONLY" (PAS POUR LA REVENTE DEMO JEU UNIQUEMENT).





En dessous se trouve l’avertissement "PROPERTY OF NINTENDO" (PROPRIÉTÉ DE NINTENDO) avec un numéro de série et un endroit pour écrire les informations du magasin.

Les cartouches NFR n’étaient pas destinées à la vente. Elles servaient de "Démo" aux magasins et devaient être détruites ou renvoyées à Nintendo. Mais ces cartouches ont parfois connues des sorts différents et se sont retrouvées dans les mains de joueurs.

Elles sont devenues un thème de collection et leurs valeurs diffèrent selon les jeux. C'est peut-être le moment d'en commencer une.





Certaines sont très abordables comme la "Jet Force Gemini" qui atteint 35 à 50 euros tout comme "Excitebike 64" alors que "1080 Snowboarding" flirte entre 150 et 220 euros. "Yoshi Story" atteint entre 170 et 260 euros.

La cartouche "The Legend of Zelda – Majora’s Mask" en version grise fait mieux car elle peut coûter au mieux plus de 500 euros (avec de la chance) mais il faut compter le double et certains exemplaires ont atteint 1700 euros. La version Gold existe également mais vaut beaucoup moins et n’est pas recherchée autant que la version grise.





Comptez entre 50 et 170 euros pour les cartouches ci-dessous.





Il faudra, par contre, entre 250 et 380 dollars pour acquérir la cartouche "Golden Eye". Il existe deux versions NFR différentes de Pokémon Snap. La différence réside dans la couleur de la cartouche sur le devant. Il y a la version rouge et la version noire.

La version rouge vaut environ 105 euros, mais la version noire vaut beaucoup plus à environ 340 euros. La version noire, plus difficile à trouver, ne contient qu'une démo des deux premiers niveaux tandis que la version boîte rouge est fonctionnellement identique à la version commerciale.





Avec une étiquette avant entièrement monochrome qui est radicalement différente de la version commerciale, cette cartouche a un look unique. Plusieurs éléments de la démo sont également différents de la version finale. Il en coûte 300 euros pour l’avoir.





Ci-dessus, la version PAL

Il existe des jeux N64 Not for Resale qui n'ont qu'un autocollant NFR au dos. Il est plus difficile de les identifier car les autocollants n'étaient que sur le dos et peuvent tomber ou s'user.





Sources : 1 - 2