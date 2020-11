GayBlade





GayBlade est un jeu de rôle développé par Ryan Best en 1992.





À gauche, Ryan Best alors jeune journaliste. À doite, Ryan Best aujourd’hui.

Présenté comme le premier jeu "RPG gay et lesbien du monde", il est cependant précédé par le jeu "Casper in the castro".





Le nom GayBlade a été inspiré par un film de 1981 qu’a vu Ryan Best à cette époque : "Zorro, the Gay Blade".





Dans le documentaire de Netflix (2020), High Score, Best a déclaré que toutes ses copies du jeu avaient été perdues lors d'un déménagement. Mais le jeu a ensuite été retrouvé.





"L'impératrice Nelda a été capturée par les forces de l'homophobie et est détenue au fond d'un donjon par un seigneur maléfique.

Seuls vous et votre collection hétéroclite de gays, de drag queens, de lesbiennes et de muses pouvez sauver l'impératrice de l'équipage hétéroclite de télévangélistes maléfiques, de rednecks, de néo-nazis etc.… errant dans les couloirs du donjon."





"En plus de l'arsenal normal de sorts magiques et d'objets mystiques en vente dans la boutique magique et le magasin général du jeu, les personnages de GayBlade peuvent également acheter une variété d'armes uniques pour sauver l'impératrice Nelda, telles que des clous à pression, une masse, des sèche-cheveux et sacs à main. La protection est assurée en achetant des tabliers, des vestes en cuir, des diadèmes et, bien sûr, des préservatifs."





Les ennemis sont dirigés par Lord Nanahcub, Si on ‘épelle à l'envers, cela donne Buchanan. Une allusion directe contre le chroniqueur conservateur Patrick Buchanan, qui était candidat républicain lors de la course présidentielle de 1992 et a été un fervent critique des droits des homosexuels.





Bonus vidéo :

Sources : 1 – 2 - 3