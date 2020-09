Clay Fighter Sculptor's Cut

Le jeu de la Nintendo 64 nommé ci-dessus fait partie des jeux les plus rares de cette console dont j'avais parlé





ClayFighter Sculptor's Cut est une version mise à jour de ClayFighter 63 1/3 . Le nom de ce dernier était une sorte de petite moquerie envers tous les jeux sortant sur la console et se terminant par 64 (Super Mario 64, FIFA 64, Pilotwings 64 etc ...)





Le jeu en lui-même est plus particulièrement rare en boîte et complet. Neuf, c'est vraiment une rareté.

Cela s'explique par le fait que ce jeu est sorti exclusivement en Amérique du Nord le 15 mai 1998 et était destiné uniquement à la location.





Seuls les magasins de location de l'entreprise Blockbuster Vidéo louaient ce jeu. Avec environ 9000 magasins et une moyenne de deux exemplaires par magasin, on arrive à totaliser jusqu'à 18 000 exemplaires produits. Un nombre à prendre avec précaution à estimer entre 15 000 et 20 000.





Cette version spéciale ajoutait quatre nouveaux personnages et apportait quelques modifications de gameplay.





À gauche, l'écran de sélection de ClayFighter Sculptor's Cut

et à droite celui de de ClayFighter 63 1/3 .

Cachée au plus profond des océans du monde de Claydonia se trouve la minuscule île de Claymodo tracée sur aucune carte. C'est ici que le diabolique Dr Kiln a installé sa base secrète.





Malgré les modifications, les joueurs de ClayFighter 63 1/3 ne peuvent guère être dépaysés.





On a toujours à faire avec un jeu de combat parodique.





Même si le jeu demeure très moyen, l'humour et le ton délé lui confère un certain charme (avis subjectif).





Les jeux ont tous té vendus aux clients Blockbuster Vidéo lors du passage à la génération suivante de consoles. La plupart des gens ayant acheté ces exemplaires de location ont seulement eu la cartouche ou une boîte plastique de substitution.

C'est pourquoi le jeu complet en boîte et plus encore neuf est très rare. Pour infos, : New (neuf) - CIB (complet en boîte) - Loose (cartouche seule) ...voir prix ci-dessous.





Bonus vidéo :

