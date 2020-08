La Handy

Nous sommes en 1987. Epyx est un célèbre éditeur de jeux vidéo, auteur de jeux de qualité, avec Summer Games, Winter Games, Impossible Mission … jeux mythiques sur Commodore 64.





Après les difficultés rencontrées par les jeux vidéo, Epyx est considéré comme le grand "survivant" de l'industrie américaine du jeu vidéo. Jon Freeman (co-fondateur d’Epyx avec John Connelly) ramène au conseil d’administration David Shannon Morse (co-fondateur d'Amiga) en janvier 1987.





Dans les mois précédant son arrivée chez Epyx, David Shannon Morse avait beaucoup parlé avec Robert J. Mical et Dave Needle, deux de ses ingénieurs vedettes d'Amiga Incorporated.

Immédiatement après la nomination de David Shannon Morse au poste de PDG, ils sont tous les deux embauchés.





À gauche Dave Needle et à droite Robert J. Mical

En ayant déjà parlé auparavant, David Shannon Morse convainc ses deux comparses d’envisager la création d’une console portable, elle portera le nom de "Handy".

Contrairement à la plupart des éditeurs de jeux, Epyx n'est pas totalement inexpérimenté en matière de fabrication de matériel à savoir des joysticks (assez connus à l’époque).





Avec Morse, ces deux excentriques (doués) se mettent au travail.





En haut, RJ Mical avec une version en cours de développement du Handy

On appelait Dave Needle et Robert J. Mical les Laurel et Hardy de la Silicon Valley

L a Handy est présentée au CES d'hiver de janvier 1989 à Las Vegas et elle impressionne les foules.





Sa palette est composée de 4096 couleurs, dont 16 affichables simultanément. Elle est couplée à une définition de 160 x 102 pixels et profite d’un écran rétro-éclairé. La Handy d’Epyx écrase techniquement la Game Boy de Nintendo en cours de développement et semble lui promettre un échec cuisant.





La Handy vue de l’intérieur.

Malheureusement, les finances d’Epyx sont au plus mal et ne peut assurer la production de sa console de jeu.

Une réunion à Kyoto avec Nintendo tourne court.

Intervient alors Atari Corp (de Jack Tramiel) qui se montre très intéressé. Mais une incompétence flagrante en matière de management va montrer leur incapacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. La production prend du retard.

La Lynx (nouveau de l’Handy) sort trop tard le 11 octobre 1989 en Amérique du Nord (en 1990 en Europe et au Japon)

La Game Boy est sortie le 21 avril 1989 au Japon et le 31 juillet 1989 en Amérique du Nord ... Une période estivale, ça aide …

La bataille du temps est gagnée par Nintendo et elle est décisive. La Handy serait sortie avant la Game Boy aurait-elle gagné la partie ? Difficile à dire car elle souffrait de quelques inconvénients : trop grande, pas assez d'autonomie (6 piles AA pour 3 heures !), et trop chère … On ne le saura jamais.





Malgré les sourires affichés ci-dessous, Dave Morse, RJ Mical et Dave Needle dégoûtés (leur "bébé" a plus ou moins été "kidnappé" par Tramiel) se sont éloignés de toute l'affaire.





Pour la petite histoire, ajoutons qu’Atari avait envisagé d'entrer sur le marché des portables en 1981 avec une console portable appelée Atari 2200, version plus petite de l'Atari 2600 avec un écran interne. Jugé peu rentable, cela ne s'est pas concrétisé.





Pour conclure, on pourrait presque en faire une histoire à la manière des comics Marvel et leur série "Et si …"

Avec du financement …

"Et si la Handy d’Epyx était sortie avant la Game Boy de Nintendo"

