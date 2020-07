Anecdotes BD 10

La couverture, par le dessinateur Johnny Craig, du Crime Suspenstories 22 d’Avril / Mai 1954 est connu comme "l'illustration de couverture la plus notoire" de tous les temps.

Ce fut une pièce maîtresse du comité sénatorial, en 1954, chargé d'enquêter sur la délinquance juvénile.

Cette couverture fit l’objet du questionnement du sénateur Estes Kefauver sur l'éditeur d'EC Comic, William Gaines :

"Voici votre numéro de mai. Cela semble être un homme avec une hache sanglante et la tête d'une femme, qui a été séparée de son corps.

Pensez-vous que ce soit de bon goût?" demanda Kefauver.

"Oui, monsieur, pour une couverture d'une bande dessinée d'horreur.

Une couverture de mauvais goût, par exemple, pourrait être définie comme le fait de tenir la tête un peu plus haut pour que le sang puisse couler et de déplacer le corps un peu plus loin pour que le cou du corps soit sanglant.", A répondu Gaines.





Le Sénat arriva à ses fins et l’éditeur cessa ses publications en février 1955. C’est aussi la création du "Comics Code".

Au fil des ans, de nombreuses bandes dessinées ont rendu hommage à la couverture de Crime Suspenstories (numéro 22) non seulement pour son sujet et sa composition saisissants, mais aussi pour avoir servi les artistes devenus ensuite plus libres de créer sans crainte de censure gouvernementale.





Popeye aurait été inspiré à Segar par Frank Fiegel, dit "Rocky" (1868-1947). Cependant, l'image ci-dessus (que l’on retrouve, à tort, fréquemment) n'est pas une photographie de lui.





L'image ci-dessus est celle d'un marin anonyme à bord du HMS Rodney en 1940.

Fiegel qui vivait dans la ville natale (Chester) du créateur de "Popeye" Elzie Segar n’était pas un marin.





Ci-dessus à droite, le VRAI Frank Siegel.

Sa tombe est gravée d'une image de Popeye et la ville de Chester a érigé une statue en son honneur.





Boule et Bill "boulés"par la censure. Oui, une séquence de la bande dessinée de Roba, dans laquelle le chien, Bill, tente de s'envoler tel un hélicoptère, par un habile tournoiement d'oreilles, avait été interdite en France en 1963.

Interdiction émise par la commission de la censure, pour incitation à la cruauté envers les animaux.





Ci-dessus, les cases concernées ... C’est trop cruel (Sniff)

