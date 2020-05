La PIPPIN (ou PIPP!N) ou plutôt un pépin

En 1996, Apple qui connait des difficultés avec son Newton décide de se lancer dans la course aux consoles de jeu de salon.





La Pipp!n ou Pippin est une console de jeu conçue par Apple et commercialisée par Bandai. Elle sort le 28 mars 1996 au Japon et le 1er septembre 1996 en Amérique du Nord.





Apple ne fabrique pas la console et ne s'occupe que de la conception matérielle et logicielle.

Apple n’appose pas sa marque et ne la vend pas.





Apple demande pour chaque unité de Pippin (nommée Bandai Pippin ou Bandai Pipp!n) et de logiciel vendus des royalties.





À droite, vue éclatée de la Pipp!n.

La Pipp!n avait un processeur PowerPC 603 (semblable à ceux présents dans les Macintosh de l'époque) à 66 MHz et un lecteur de CD-ROM 4x. Parmi les accessoires, il y avait l’indispensable Contrôleur Apple Jack et un clavier (aperçu plus haut) …





Peu de logiciels ont été produits et souvent de piètre qualité.





Les Powers Rangers eux-mêmes n’arrivent pas à imposer cette console bien trop chère : 600 dollars de l’époque.





La Pipp!n était vendue avec un modem mais il fallut que Bandai insiste pour qu'Apple y consente et prévoie un navigateur web.





Lorsque Bandai sort la version américaine, il n'y a que 18 jeux et applications vendus séparément, et six CD fournis avec la Pipp!n bien trop insuffisant malgré la présence de Dragon Ball Z.





Malheureusement, la console ne propose que des jeux de faible intérêt. Pas assez pour tenir face aux ténors de l’époque.





Vous trouverez une critique de certains jeux de la Pipp!n (dont ce "Shockwave Assault") en cliquant sur CE LIEN.





Racing Days est le meilleur jeu de course de la Pipp!n (en même temps, c’est le seul, alors …), mais il reste assez mauvais.

Les graphismes sont corrects et la jouabilité (à la croix de direction ou bien avec le trackball) convenable. Il faut savoir que l’on peut y jouer à deux à condition d’avoir deux consoles.





Ci-dessous, aperçu de quelques jeux … peu convaincants.





Malgré ses promesses dont des jeux qui n’ont jamais vu le jour, la Pipp!n est un échec retentissant avec seulement 42 000 exemplaires vendus au lieu des 500 000 espérées la première année. En 1997 Apple et Bandai mettent un terme à la brève aventure de la Pipp!n et chacun passe à autre chose.





Bonus vidéo :

Sources : 1 – 2 - 3