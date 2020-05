Marcelo Ventura

Marcelo Ventura est un artiste brésilien qui relooke de façon sinistre nos icônes préférées de la culture pop.





Bébé Yoda

En bonne place, des héros connus du monde vidéo ludique.





À droite, " Sorceress Of Castle Grayskull" (Les Maîtres de l’Univers)

Ci-dessous, Scooby-Doo et Sammy et à droite, Satanas et Diabolo (Les Fous du Volant) en compagnie de Pénélope Jolic½ur.





Suivent 3 héroïnes Disney : Mérida – Ariel – Alice.





Continuons avec Naruto en compagnie de Hinata. Au mileu, Le Petit Prince et à droite, les héros de "Hôtel Transylvanie".





On continue avec d’autres héros (on reviendra sur certains).





Rick & Morty, Beavis And Butthead, South Park etc.

Ci-dessous à gauche, Po (Teletubbies) et Sadako Yamamura (The Ring). Au milieu, Rick et Morty ainsi que Summer, la s½ur de Morty. Enfin, à droite Bojack Horseman, Rick, Bender (Futurama).





Ci-dessous, d’autres héros Disney connus.





Ci-dessous, Captain Planet (série télévisée d'animation américaine) et à droite, Pucca de la série sud coréenne.





Ci-dessous à gauche, Les Bananes en pyjama (série télévisée d'animation australienne). Au milieu, Finn, Marceline, et Jake (Adventure Time) et à droite le clown de "Ça" et Coraline.





Finissons avec ces 3 autres images plutôt réussies.





Retrouvez Marcelo Ventura sur Facebook et Instagram

Source : DEMILKED