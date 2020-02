Ah l'import. Cela me rappelle des souvenirs du côté de République à Paris. Cette époque où je cherchais désespérement un certain Suikoden 3 en import US pour une centaine d'euros grand maximum...J'avais poussé des caddies pendant 3 mois dans le Monoprix de ma ville pour pouvoir me payer la PS2 dézonnée et le jeu. Et aussi compléter une bonne partie de ma collection jeux vidéo avec des titres qui n'avaient jamais vu le jour en Europe. Bref, j'étais déterminé on va dire.

Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire rappeler l'existance d'un autre monde avant internet. Désormais, il est (heureusement possible), de trouver rapidement ce que l'on souhaite en termes de jeux vidéo en import. Et même de se prendre la tête pour zapper la douane.

De plus en plus de sites UK se mettent à l'import (Switch)

Et en ce moment, il y a même une promotion (valable jusqu'au 6 février 2020), qui donne 10 % de remise en plus sur ces jeux en import, sans frais de douanes donc.

Voici quelques prix intéressants, sans frais de douanes (comptez 1,99 ¤ pour la livraison) :

Il arrive parfois que quelques titres PS4 et Xbox se retrouvent dans le tas sur les sites UK mais de ce que j'ai pu constater, on est surtout sur du jeu Switch en majorité.

Jeux en import et Brexit : que va-t-il se passer ?

Pour répondre également à l'interrogation du Brexit, cela ne change rien au moment où je rédige ces lignes (février 2020). En effet et en théorie, jusqu'à la fin de l'année 2020 la transition devrait se faire en douceur au niveau des échanges commerciaux UE >> UK. Les sites tels que Zavvi, Base et Shop4 n'ont rien communiqué à ce jour et les frais de ports demeurent identique sà ceux que l'on trouvait avant le Brexit. Là aussi, je ne manquerai pas de mettre à jour cet article si des changements en particulier interviennent.

Cet article n'a pas pour ambition d'être un guide de l'achat des jeux en import, je n'en suis pas un expert et bon nombre de personnes mieux placées que moi ont leur petites combinaisons et vendeurs / sites US et JP préférés, notamment sur eBay.

Je tenais donc juste à proposer une autre alternative (qui marche pour le moment, à voir après le "full Brexit") pour éviter de payer des frais de douanes sur certains jeux en import disponibles plus proche de chez nous, du côté de l'Angleterre. Par ailleurs, les délais de livraison sont tout à fait correct que cela soit pour Base et Shop 4 (comptez 3 à 5 jours une fois la commande validée).

Enfin, j'ai également eu retour du site anglais bazaar-bazaar (que je n'ai pas pu tester personnellement). Vous pouvez retrouver leur page Facebook et Twitter si jamais vous voulez de plus amples informations sur leur service. J'essayerai de passer commande dessus prochainement et ne manquerait pas de vous informer d'un retour d'expérience.