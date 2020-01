Le nouveau jeu Captain Tsubasa PS4, Switch et PC, intitulé Rise of New Champions, a été annoncé courant 2020 par Bandai Namco (sans date précise pour le moment). L'occasion pour tous les fans de refouler la pelouse et de se relancer dans des traversées de terrain de 20km . On vous explique ici comment précommander le jeu au meilleur prix.

Où précommander le jeu au meilleur prix ?

Je ne pense pas trop m'avancer en prévoyant plutôt un prix de base qui tournera en France aux alentours des 49¤. Pour l'instant, la Fnac a aussi ouvert les précommandes. Voici le récap :

Sur les sites où le débit se fait à l'expédition, il est avantageux de précommander dès mainteannt même si le prix est élévé car il y a des chèques cadeaux. En effet, ces derniers peuvent disparaître par la suite pendant que le prix lui baissera. Or, c'est le prix le plus bas qui est pris en compte dans une précommande (entre le moment de la mise en ligne et celui de la sortie). Du coup mes prévisions : sur Switch le jeu passera à 50 ¤ avec 10 ¤ offerts et sur PS4 probablement à 55 ¤ avec 10 ¤ offerts.

Après Nioh 2, voici un autre titre que j'attends aussi et qui m'a intrigué au plus haut point.

Captain Tsubasa PS4 / Switch : de retour en 2020

Si vous êtes un enfant bercé par la génération Club Dorothée comme j'ai pu l'être, et qu'en plus le ballon rond vous fait des yeux doux, impossible de ne pas être excité par la sortie future du prochain jeu autour de la licence Captain Tsubasa, que d'autres connaissent plutôt sous le nom "d'Olive et Tom". Je ne compte même plus le nombre de récrés à l'époque à faire des foot avec une balle en mousse et s'imaginer que chacun était un personnage de l'animé. Moi perso mon préféré, c'était Ben Becker, l'homme de l'ombre. Même si certains diront (hein Choco) que mon niveau balle au pied reflète davantage celui de Bruce Harper....

Trêve de nostalgie, voici le trailer d'annonce du jeu :

Oui mais le Gameplay dans tout ça ?

Même si le jeu débarquera sur Switch, je m'orienterai vers la version PS4 de mon côté

L'interrogation autour du jeu porte surtout sur le Gameplay. Car quand on a regardé ne serait-ce qu'un seul épisode de l'animé, on se demande bien comment les développeurs de chez Tamsoft vont réussir à relever le pari de proposer un jeu fun et accessible à tous. Bandai Namco parlant de jeu résolument "arcade" pour qualifier le titre, j'imagine qu'on n'aura pas à faire à un jeu de type RPG comme on avait pu le voir sur consoles 16 et 8 bits, où chaque fait de jeu était entrecoupé d'un menu pour définir l'action qu'on allait enclencher.

Même si j'ai pris plutôt du plaisir à l'époque, je dois confesser que j'ai toujours un peu fantasmé sur un Vrai jeu de foot Captain Tsubasa, bien fluide, où l'on pourrait construire son jeu, puis enclencher certaines actions clés comme dégager ses opposants à coups d'épaule façon Marc Landers et tirer comme un gros mulet à base d'effets pyrotechniques.

Pour les néophytes de la licence au passage, je n'invente rien :

Mais en tant qu'amateur de foot également, j'espère que le jeu ne délaisserai pas totalement l'aspect tactique et ne serait pas non plus un gros foutoir. Si DBZ a réussi le pari avec Dragon Ball FighterZ, pourquoi pas Captain Tsubasa ? L'espoir est permis.

Sentenza