Nouvelle chronique cette semaine pour "Ces jeux qu'on aimerait voir un jour" avec cette fois-ci Prince of Persia Remake Les Sables du Temps. Et c'est toujours moi, Sentenza, fidèle acolyte de Chocobonplan, qui vais vous expliquer pourquoi j'aimerais le revoir sur consoles. Retour au pays des mille et une nuits pour un titre qui aura fait les beaux jours de la génération 128 bits.

Prince of Persia Remake Les sables du temps : madeleine de Proust goût Miel/pistache

Je me rappelle encore de cette douce nuit d'hiver 2003. Ma compagne de l'époque me réservait un malin sourire en me disant qu'elle cachait dans son dos mon futur cadeau de Noël, qui n'était autre que le jeu Prince of Persia Les sables du temps sur PS2. Alors qu'une grosse hype entourait le jeu d'UbiSoft depuis ses premières présentations, je dois admettre que je n'attendais pas particulièrement le titre, certainement car c'était pour moi mes toutes premières aventures avec le prince. Et j'ai eu bien tort, le virevoltant héros m'ayant rapidement conquis après quelques chevauchées sur les différents murs du palais qui s'offrait à moi.

Prince of Persia Remake : Le prince du parkour

Niveau ambiance déjà, les gars de chez UbiSoft on fait un travail d'orfèvre sur le titre. C'est simple, parcourir le palais (qui était le terrain de jeu) se révèle une authentique plongée dans le monde des milles et une nuits. Le jeu est beau, fluide, et empreint d'un mysticisme du plus bel effet. Que dire également du level design extrêmement bien chiadé qui permet à notre héros toute sortes de cabrioles. Rarement dans un jeu je n'ai pris autant de plaisir à sursauter de colonnes en colonnes, de toit en toit, avec la dextérité féline que propose le héros. Même un artifice dont je ne rafole pas spécialement -courir sur les murs- devient un véritable plaisir ici.

Un titre simplement Fun et agréable à parcourir, où tout est fait pour que le plaisir soit immédiat. D'autant que le jeu propose la possibilité de remonter le temps de quelques instants à chaque galipette manquée. Une option qui allait simplement se révéler primordiale dans le jeu.

Die and retry and retry and retry

En effet Prince of Persia les sables du temps propose la notion de remontée dans le temps dans le jeu. Une manière de faciliter l'aventure certes, mais également d'introduire des mécanisme directement liés à cette manipulation temporelle (on peut également ralentir ou figer le temps). Bien évidemment il n'est pas possible de faire cette manipulation indéfiniment. Il faut au préalable remplir la jauge de la dague du temps dont on dispose, soit en combattant des ennemis, soit via les sources de temps disséminées dans le jeu. Rien d'original, d'autre jeux ayant déjà tenté l'aventure temporelle avant lui, mais ici ce n'est jamais de l'ordre de l'artifice.

Niveau durée de vie, on avoisinait les 10-15h de jeu, et on ne voyait clairement pas le temps passer. On aurait même eu envie de le ralentir lui aussi pour pouvoir profiter un peu plus de ces aventures.

Alors imaginer un Prince of Persia les Sables du temps Remake sur consoles actuelles (ou futures), je dis clairement oui. Je pense notamment avec une ambiance magnifiée grâce à la puissance des nouvelles machines, tout en préservant cette atmosphère qui reste la substantifique moelle de ce titre.