Ça ne vous a pas échappé, le State of Play d'hier soir était l'occasion d'en découvrir davantage sur le très attendu Ghost of Tsushima. Après une démonstration de 18 minutes assez complète, un sentiment de déception semble régner chez une majorité de joueurs. Ce n'est pas mon avis et je vais donc tenter de m'expliquer ci-dessous, en espérant ouvrir le débat.

Une vraie production AAA

Autant vous donner directement mon avis sur le prétendu downgrade tant décrié : je ne sais pas ce que vous avez vu, mais moi j’ai vu un jeu absolument magnifique et ce, malgré la qualité très moyenne du stream PlayStation (artefact de compression trop visible). Je pense que la PS4 Pro crache ses tripes avec Ghost of Tsushima. Et j’aimerais dire à ceux qui affirment que le jeu est à mille lieues de Red Dead Redemption 2, qu’ils devraient attendre de voir le jeu réellement tourner devant leurs yeux plutôt que de juger sur un stream compressé. Sans être expert en compression, on peut d’ailleurs deviner assez facilement les tares qui incombent à la vidéo et les tares qui incombent vraiment au jeu. Pour ma part, hormi quelques textures un peu légères, je trouve que le titre de Sucker Punch en met plein la vue. Les éclairages sont sublimes, les effets de particules et de vents impressionnants et globalement les modélisations sont de haut vol. Et la distance d’affichage est franchement convaincante (on distingue encore pas mal de détails à plusieurs centaines de mètres).

Je trouve encore plus surprenant les gamers clamant que Sony est, de toute façon, le champion du downgrade. Peut-être se sont-ils arrêtés au reveal de la PS3 et ses fameuses vidéos de MotorStorm et Killzone 2 totalement irréelles. Mais depuis, Sony n’a eu de cesse de montrer du concret. Avez-vous oublié la claque infligée par The Order 1886 à sa sortie ? La beauté d’un Uncharted 4 ? L’open-world qui flatte la rétine d’Horizon Zero Dawn ? Ah et sans parler de God of War. Bref, je pense que les studios First Party nous ont prouvé leur savoir-faire.

Un dépaysement total

La grande force de Ghost of Tsushima est sa capacité à nous immerger totalement dans son univers poétique. Le contraste entre la brutalité des combats et la beauté de la nature est frappant. Les artistes de Sucker Punch ont peaufiné la direction artistique. Comme une toile de maître que l’on pourrait contempler pendant de longues minutes dans un musée, il y a fort à parier que l’on passera beaucoup de temps dans GoT à tourner la caméra à 360° autour de son cheval avec admiration. La végétation dense n’a de cesse de bouger au gré du vent, les oiseaux vous guident en chantant, le soleil perce à travers les arbres, les costumes d’époques sont riches en détails… Bref, difficile de faire la fine bouche devant le travail accompli. Les développeurs ont même pensé aux fans de vieux films de samurai en noir et blanc avec un mode simulant justement... une pellicule en noir et blanc ! Le résultat est du plus bel effet et l’intégralité du titre sera jouable avec ce rendu si vous l’activer.

Si la vue représente environ 70% des informations recueillies par le cerveau, l’audition reste prépondérante pour l’immersion. La musique transmet un tas d’émotions et les bruitages renforcent le réalisme et la cohérence de l’expérience. Bien qu’il soit trop tôt pour se prononcer, Ghost of Tsushima semble en tous cas mettre la barre haute pour nos oreilles. Les musiques nous transportent littéralement en Asie. Et comme les voix japonaises seront sélectionnables, le dépaysement devrait être total.

Assassin of Tsushima

Si il est un point sur lequel tout le monde s’accorde, c’est bien le gameplay de Ghost of Tsushima. Oui tout cela ressemble furieusement aux derniers Assassin’s Creed. A vrai dire, si l’on retirait au titre son côté “poétique”, rien ne le différencierait d’un Assassin’s Creed au Japon féodal. Cette période ayant jusque là été boudée par Ubisoft, Sucker Punch semble idéalement combler un manque. Ceci dit un peu d’innovation n’aurait pas été de trop. Les mécanismes de combats à l’arc, au corps à corps et les phases d’infiltrations sentent le déjà-vu. Alors, certes, le tout à l’air efficace, mais on ne peut s’empêcher de penser que les développeurs ont trop pris au pied de la lettre l’adage “c’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes”.

A titre personnel, je n’ai pas fait beaucoup de jeux impliquant des combats au sabre. Mais les lointains souvenirs d’Onimusha ou du génial Last Blade II (dans un genre différent donc) sont bien présents. Je trouve assez jouissif d’avoir à l’écran des combats chorégraphiés avec un gameplay basé sur la contre-attaque. De ce point de vue GoT pourrait bien remplir sa mission. J’apprécie aussi le fait que Sucker Punch ne se soit pas censuré. Même si la violence est un éternel débat, inclure du sang et des membres coupés dans un jeu de ce genre est un réel plus contribuant au réalisme et donc à l’immersion.

La démonstration nous montrait une mission assez basique dans laquelle le héros, Jin, s’attaque à un camp et détruit un bateau. Nous ne sommes donc pas beaucoup plus avancé sur l’un des points essentiels de tout bon RPG : sa narration. Depuis la monumentale claque mise par The Witcher III, difficile de trouver des jeux de rôle capablent de nous fasciner non seulement via leurs quêtes principales mais aussi via leurs quêtes annexes. Si Ghost of Tsushima y parvient, alors il pourrait être bien plus qu’un Assassin’s Creed féodal.

Sucker Punch dans une nouvelle dimension ?

Ce n’est qu’un avis personnel mais, pour moi, Sucker Punch n’est pas encore tout à fait un studio mythique. Sony a la chance d’en avoir plusieurs : Naughty Dog (Crash Bandicoot, Uncharted, The Last of Us) évidemment, mais aussi Sony Santa Monica (God of War), la Team Ico (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian) ou encore Guerilla (surtout avec Horizon Zero Dawn). Justement je trouve que Sucker Punch cherche encore son Horizon Zero Dawn. Guerilla avait fait du très bon boulot sur les Killzone (surtout le 2) mais c’est avec Horizon qu’ils ont vraiment mis tout le monde d’accord. Le constat s’applique à Sucker Punch. Les Sly et InFamous sont de très bons jeux mais il manque encore ce titre culte qui ferait basculer le studio dans une autre dimension.

Et vous qu’avez-vous pensé de cette vidéo de Ghost of Tsushima ?