La nouvelle (qui n'en est pas vraiment une en vérité) a été discrètement annoncée il y a quelques jours sur Twitter... Will Wright, le papa de SimCity, des Sims ou encore de Spore a ouvert un nouveau studio de développement ! Baptisé Gallium Studios, il est lancé en collaboration avec Lauren Elliott.

De vieilles connaissances

Wright et Elliott ont un point commun : Ils ont tous deux travaillé en collaboration avec la société Broderbund Software dans les années 80 ! Broderbund est, entre autre, connu pour avoir édité les premiers Prince of Persia, le célèbre point and click Myst, ou encore le premier jeu de Will Wright Raid On Bungeling Bay. Par la suite, la société a également assuré la distribution du premier SimCity dès 1989, en collaborant avec la toute jeune entrepris de Wright, Maxis.

Raid on Bungeling Bay, le premier (pas très bon) jeu de Will Wright.

Lauren Elliott de son côté, est principalement connu pour avoir co-créé le personnage de Carmen Sandiego, et réalisé les premiers jeux de la série du même nom. Des jeux à l'époque publiés sous la bannière de Broderbund Software, jusqu'au début des années quatre-vingt dix.

Il s'agissait de jeux d'aventure dans lesquels le joueur était invité à récolter des indices pour suivre la trace de Carmen Sandiego, une cambrioleuse de génie. Derrière l'aspect purement ludique, ces titres avaient surtout pour ambition d'être éducatifs. Ils permettaient par exemple aux enfants d'approfondir leur connaissances en géographie dans Where in the World Is Carmen Sandiego?, ou encore en astronomie dans Where in Space Is Carmen Sandiego?.

Où qu'elle est donc rendue la Carmen ?

Particulièrement populaire aux États-Unis dans les années 80/90, Carmen Sandiego s'est déclinée dans de nombreux autres formats et produits dérivés dont un dessin-animé, des comics ou encore un jeu télévisé. L'année dernière, la cambrioleuse a même fait son come-back dans une série d'animation disponible sur Netflix.

Lauren Elliott, pour en revenir à lui, s'est fait une spécialité tout au long de sa carrière, dans la création de jeux vidéo ludo-éducatifs. Il est donc assez cocasse de voir ces deux esprits que sont Elliott et Wright, collaborer aujourd'hui ; surtout quand on sait que la série des SimCity a longtemps servi dans les classes américaines comme support de cours ou pour des activités pédagogiques.

La sortie d'un SimCity s'accompagnait généralement aux Etats-Unis d'un guide à déstination des professeurs, afin qu'ils puissent construire un cours autour du jeu.

Proxi, mais du Centaure !

Bon, le Tweet de Gallium studios est un peu surfait puisque cela fait déjà quelques temps que l'on sait Will Wright aux commandes d'un nouveau projet. Depuis quelques années, lui et Elliott travaillent sur un jeu au concept singulier baptisé Proxi ! Il se présente comme « un jeu de simulation d'intelligence artificielle », qui vous permettra de vous découvrir vous-même, de plonger dans votre propre subconscient afin de le faire ressortir. En partageant vos souvenirs avec la machine, vous pourrez ainsi interagir avec votre vous profond et qui sait peut-être même jouer avec... Vous voyez l'idée ?

Cette vidéo vous aidera peut-être mieux à comprendre le principe... Peut-être...

Difficile de bien comprendre où tout cela va vraiment... surtout avec aussi peu d'images. Mais c'est aussi ce qui est agréable avec Will Wright ! Avec lui, il faut s'attendre à tout ! La simple idée de le voir concevoir une fausse intelligence artificielle me donne déjà envie ! Et connaissant le bonhomme, on peut s'attendre à quelque chose de véritablement renversant, qui pousse le concept de jeu vidéo dans ses retranchements !

Ou alors à un petit pétard mouillé comme l'avait été Spore en son temps...

J'adore ce jeu hein, mais c'est simplement qu'on était un peu loin des promesses du concept de base. Mais il était quand même vachement bien...

Enfin bref ! Espérons que la création toute récente du compte Twitter de Gallium Studios nous permette d'en apprendre plus très bientôt ! Pourvu que la communication autour de Proxi commence réellement !

