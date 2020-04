Bonjour à toutes et à tous !

En cette période de confinement (quoi vous n'étiez pas au courant ?), il nous arrive parfois de tourner un peu en rond. Nous cherchons à nous occuper du mieux possible, pour oublier que dehors c'est le printemps qui commence. Et l'une des activités les plus privilégiées en ce moment, c'est bien de se poser devant l'écran pour mater une série.

Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous partager un coup de c½ur en 10 épisodes disponible gratuitement sur le site de France Télévisions ! Un coup de c½ur français et Européen dont vous avez peut-être déjà entendu parler ces derniers jours, Parlement !

Cette série se propose de vous raconter les mésaventures de Samy (Xavier Lacaille), jeune assistant parlementaire fraîchement débarqué à Bruxelles et rattaché à l'eurodéputé Michel Specklin (Philippe Duquesne), qui n'est pas le politicien le plus au fait du fonctionnement de l'Europe, ni le plus engagé. À l'instar de quelques uns de nos eurodéputés, il se demande un peu ce qu'il fait là...

À la suite d'une mauvaise blague aux relents de bizutage, Samy se retrouve avec la responsabilité de rédiger un amendement sur le finning, la pêche au requin dans le but de leur couper leurs ailerons.

Problème : il ne maîtrise absolument pas le sujet, pas plus que le fonctionnement alambiqué de la machine Européenne. Il va être rapidement rattrapé par la lourdeur de la bureaucratie européenne, les conflits d’intérêt nationaux ou personnels, les divisions entre les pays de l'union ou encore les tentatives de séductions des différents lobbyistes.

Ne pouvant pas vraiment compter sur son eurodéputé pour le soutenir, il va demander l'aide de l'allemand Torsten (Lucas Englander), bras droit de la machiavélique conseillère politique Ingeborg et de l'anglaise Rose (Liz Kingsman), assistante parlementaire d'une eurodéputée pro-brexit.

Je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue, sachez simplement que ça donne lieu à des situations extrêmement drôles et que ça permet de voir et de comprendre un peu comment fonctionnent les institutions européennes. J'ajouterai juste qu'il y a un parallèle très amusant entre les vrais requins que Samy tente de défendre et les requins de la politique qui vont par tous les moyens, essayer de lui barrer la route...

Je ne saurais que trop vous conseiller de jeter un ½il curieux sur cette série. L'écriture, la production, la réalisation, c'est vraiment du très bon boulot, et une collaboration européenne qui plus est !

Le casting est au top, mention spéciale à Xavier Lacaille qui a fait du personnage de Samy un être touchant, déterminé et surtout jamais grotesque. Personnellement, mon personnage préféré reste le froid et méthodique Eamon (William Nadylam).

À l'heure où beaucoup aiment à se moquer gentiment (ou pas) du futur service de SVOD français Salto, voici un exemple de très bon programme qui pourrait naître grâce à une telle plateforme.

→ Lien vers le premier épisode puisqu'on ne peut pas incruster le lecteur de FranceTV ←

Voilà ! Sur ce je vous souhaite un bon week-end en compagnie de Samy, Torten et Rose et je vous dis à la prochaine !

Biz'