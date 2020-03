Bonjour à toutes et à tous !

Hier, mardi 3 mars 2020, s'ouvrait à Bordeaux le salon annuel Cartoon Movie, un rendez-vous réservé aux professionnels de l'animation du monde entier ! À partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain, studios, scénaristes ou créateurs vont pouvoir présenter à leur collègues leurs projets pour de futurs longs métrages.

Le but : trouver des collaborateurs, qu'ils soient financiers ou techniques, pour mener à terme leur production. Au fil des années et des éditions, de nombreux films ont ainsi trouvé les ressources nécessaires à leur développement et à leur concrétisation. Se joue donc au cours de ce salon unique, l'avenir des films d'animation que vous découvrirez (ou pas) dans vos salles obscures d'ici 2 voir 3 ans !

Vous trouverez juste ici, la liste des 66 projets de long-métrage qui sont présentés cette année ! Comme j'aime beaucoup l'animation, je me suis dit que j'allais vous proposer ma petite sélection purement personnelle et subjective, des 6 projets qui me bottent le plus !

N’hésitez pas à fouiller vous-mêmes cette liste et à me faire la votre, j'aimerais beaucoup lire ça en commentaire :)

Avant de commencer et histoire d'être totalement transparent avec vous, sachez que j’exclus volontairement le projet Adam et le nuage magique, puisque j'ai travaillé pour le studio en question il y a peu. La déontologie me pousse dès lors à en faire abstraction (mais si vous aimez le style de Miyazaki, allez quand même jeter un coup d’½il, c'est très sympa ;).

L'Ours et l'Ermite de Marine Blin (France)

Si vous avez lu du Roal Dahl pendant votre enfance, vous n'êtes probablement pas passés à côté du trait si particulier et reconnaissable de Quentin Blake ! Il sera ici repris et animé pour la première fois dans un long métrage (à ma connaissance) !

Point de Roal Dahl cependant dans ce film, mais une adaptation d'un livre de John Yoeman publié en 2017. Côté histoire, nous sommes face à quelque chose avant tout déstiné aux plus jeunes. Voir très, très jeunes. Un ermite ouvre une école dans la forêt et un ours avide de connaissance vient s'instruire. L'animal deviendra bientôt le meilleur ami de son professeur.

Oui, si vous n'avez plus 8 ans, ce dont je ne doute pas, ça devrait vous échapper un peu. Mais rien que pour voir le style de Quentin Blake s'animer, moi je dis pourquoi pas !

They Shot the Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal (Espagne)

Un journaliste New-Yorkais enquête sur la disparition du pianiste virtuose Fransisco Tenorio Junior. Vous allez voir que les souvenir ça va être des flashbacks...

Bon là, on passe à quelque chose de beaucoup plus adulte. Le film a pour ambition de rendre un hommage appuyé à Fransisco Enorio Jr, à sa musique comme à son histoire (le mec a vraiment disparu, du jour au lendemain !), ainsi qu'à la communauté latino américaine des années 60, 70. Un beau voyage tout en mélodie à travers le sud du continent, dans une esthétique très alléchante et avec en prime, dans le rôle du journaliste, Jeff Goldbum ! Oui mesdames et messieurs, rien que ça !

Inspecteur Croquette de Benoît Délépine (France)

Vous avez bien lu, Michael Kael, le reporter star de la présipauté du Groland, va faire un film d'animation ! Mais soyez rassurés pour vos petites têtes blondes qui seraient attirés par le visuel, ils peuvent y aller sans crainte ! Il ne s'agit en rien d'un truc grivois ou potache !

« Nous sommes dans une proche banlieue d’Angoulême. Dans un grand lotissement aux maisons identiques, habite un jeune couple. […] Elle avec son son chien un peu bâtard et lui avec son chat énorme.

S’ils sont amoureux l’un de l’autre, le jeune homme trouve néanmoins le chien bien stupide et disgracieux, la jeune femme elle pense que le chat est avant tout un immense imposteur. Elle décide de faire mener l’enquête par son chien moyennant croquettes pour savoir ce que fabrique de ces journées ce gros lourdaud.

Inspecteur Croquettes est né, avec son lot de gaffes, de bêtises absurdes et de situations grotesques. »

Pour ce qui est de l'humour, on peut faire confiance à Délépine ! Je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire avec un matériau aussi malléable que l'animation, tout en devant composer avec les limitations évidentes d'un film pour enfant.

The Amazing Maurice de Tony Genkel et Florian Westermann (Allemagne/Irlande)

The Amazing Maurice est l'adaptation du livre de Terry Pratcher, Le Fabuleux Maurice et ses rongeurs savants. Les amateurs du Disque-Monde ont probablement déjà eu vent de cette histoire. Un chats et une bande de rats doués d'intelligence font équipe avec un jeune joueur de flutiau pour arnaquer les braves gens. Lorsque le roi des Rats apparaît, la petite bande va pourtant devoir mettre son intelligence au service de la bonne cause.

Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est la présence au script de Terry Rossio, que vous avez déjà pu voir au poste de co-scénariste sur des films comme Aladdin (1992) ou encore Shrek (2001). Quant au design, il sera l’½uvre de Carter Goodrich à qui l'on doit de nombreuses couvertures du New-York Times, mais qui a également travaillé sur Ratatouille, Rebelle ou bien Moi, Moche et Méchant.

Ce sont des valeurs sûres qui apporteront sans doute un peu trop de classicisme, mais tout en étant également terriblement efficaces !

Girl and Wolf de Roc Espinet (Espagne)

« Il était une fois une fille et un loup, chacun vivant dans leur communauté respective, entretenant la peur de chacun. Un soir, alors que la Fille va malgré elle traverser la forêt, rompant ainsi le pacte millénaire selon lequel aucun villageois ne doit y pénétrer, tout va basculer, et la rencontre de Loup et la Fille changera leur vie à jamais. » Ainsi est donc résumée, très sommairement, l'histoire de Chica y Lobo (ou Fille et loup en français), une bande-dessinée de Roc Espinet, qui se chargera donc aussi de l'adapter au cinéma.

Outre le faite que le projet soit un des rares à destination des adultes et jeunes adultes, le style graphique me vend du rêve ! Il y a une patte (sans mauvais jeu de mot), quelque chose de vraiment particulier et d’intrigant, et j'ai hâte de voir tout cela s'animer !

The Hand That Feed de Tbc (Hongrie)

Décidément, cette séléction aura été très animale ! Mais je ne pouvais pas conclure sur autre chose que ce qui est le projet scénaristiquement le plus séduisant !

Dans un monde post-apocalyptique, les humains ont disparu. Parmi les ruines les chiens ont fondé une société reposant sur une croyance quasi religieuse : que les humains finiront par revenir, pour s'occuper à nouveau d'eux. La croyance se transforme en espoir lorsque l'on rapporte qu'un humain a été aperçu dans les bois. Trois chiens vont alors partir à sa recherche, afin de se trouver un propriétaire. Mais la route sera longue et dangereuse, sans compter que le retour des humains ne fait pas les affaires de tout le monde les chiens...

Voilà, si je ne suis pas parvenu à capter votre attention avec ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut ! Blague à part, c'est une histoire qui peut être vraiment très intéressante, surtout si elle est enrobée dans un style artistique unique ! Malheureusement, pour ce point, difficile de se faire une idée à l'heure qu'il est. Presque aucun artwork n'est disponible pour l'instant (le projet est encore au stade de concept)...



Voilà, c'était mon petit top personnel ! Il y en a bien-sûr beaucoup d'autres dont j'aurais aimé vous parler, mais il faut bien s'arrêter quelque part.

Il faut savoir que tous ces projets ne sont pas forcément au même stade de leur production. Certains sont seulement à l'état de concept, quand d'autres ont déjà un scénario finalisé et n'attendent plus que le feux vert du porte-monnaie. En bref, quelques uns des projets dont je viens de vous parler ici pourraient très bien ne jamais voir le jour, ou sortir sous une forme très différente de ce que l'on peut en voir aujourd'hui.

C'est sur cette note guillerette et pleine d'éspoir que je vous dis à très bientôt !