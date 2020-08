Salut les amis !



Qui n'a jamais rêvé de vivre l'aventure "Chérie, j'ai rétréci les gosses", Grounded est fait pour vous. Développé par Obsidian Entertainment, Grounded vous lâche littéralement dans le jardin de votre père physicien enfin on n'en sait rien s'il est physicien, mais ça rend bien de le dire.



Le jeu étant disponible en "aperçu" dans le Xbox Game Pass ou pour 30¤ sur Xbox One et PC. Grounded est toujours en cours de développement, il sera donc amené à évoluer techniquement. Pour le moment, le jeu offre un ensemble plutôt stable et agréable avec quelques effets sympathiques sans non plus arriver au niveau des canons de beauté triple A, forcement ce n'est pas le même budget et c'est développé par une petite équipe.



Totalement en Anglais pour le moment, il faudra s'armer de patience pour pouvoir en profiter pleinement d'autant plus que l'anglais n'est pas à la portée de tous. C'est un jeu de survie dans la lignée des ARK, Subnautica et autres Minecraft. Vous devrez récolter des éléments en tous genres dans votre jardin pour fabriquer des armes, des abris, des ateliers etc. Vous l'aurez compris, l'originalité de Grounded, c'est son environnement pour ensuite adapter les techniques de survie de tous les jeux de survie. Ça n'invente rien, mais ça fait l'affaire.



Le jeu arrive à nous embarquer dans son univers comme l'avait fait pour moi Subnautica, l'un des meilleurs jeux de survie de mon propre avis, est-ce que Grounded lui arrivera à la cheville ? La question n'est pas vite répondue, car il est encore trop tôt pour ça.



Place à la vidéo de gameplay de 45 minutes. Des bisous !