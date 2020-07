Salut les amis !



6 ans que Sucker Punch n'avait pas sorti un jeu, 6 ans qu'il développe Ghost Of Tsushima et le jour est enfin arrivé.



Nous sommes Jin Sakai, un Samouraï en première ligne d'une guerre annoncée contre les Mongols qui ne va pas tourner en notre faveur vous vous en douterez bien. Il vous appartiendra de sauver le Japon du goût des Mongols et rendre à Tshushima sa liberté.



Techniquement, le jeu envoie du lourd surtout dans ses décors, c'est simple, le jeu propose à chaque panorama une estampe des plus magnifiques, c'est beau en images, mais s'est encore plus beau en mouvement. Les feuilles, les brindilles, la végétation, tout volent dans le vent. Nous sommes dans un Japon féodale idyllique, mystique, tout est fait pour que l'on se sente dans une oeuvre artistique hors du commun.



Pour le gameplay, Ghost Of Tsushima prend à droite et gauche les bonnes idées pour en faire un mélange cohérent qui va devenir assez technique au fur et à mesure que l'on avancera dans le monde de Tsushima. Ce que j'adore et que j'abuse, c'est d'activer le vent pour savoir où est l'objectif ... En vrai, je l'active même quand j'en ai pas besoin.



Ghost Of Tsushima est la dernière exclusivité annoncée sur PS4, Sucker Punch offre là une peinture du Japon qui donne envie d'en fouiller les moindres recoins pour en photographier les endroits magiques de ce Japon féodal. Un jeu contemplatif dans un Japon pourtant en pleine guerre.