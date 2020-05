Salut les amis !



Le retro-gaming prend de plus en plus de place dans la vie de certains gamers en mal de nostalgie. Ce besoin se renforce quand les joueurs veulent redécouvrir leurs passés devant un écran cathodique ... Ouais je suis en train de partir loin, bref Sega avait promis qu'il ressortirait de vieille gloire d'antan pour le plus grand plaisir de vieux de la vieille comme moi, amoureux de Sega depuis toujours. Streets Of Rage 4 se présente donc avec Panzer Dragoon Remake dans cette nouvelle politique de Sega qui veut enfin se servir de son trésor de guerre pour retrouver un peu de gloire.



Streets Of Rage 4 est développé par 3 studios, Dotemu, Lizardclub et Guard Crush Games, les deux premiers sont Francais et le troisième est Canadien, en ce qui concerne l'édition Dotemiu s'en occupe avec la collaboration de Sega.



Techniquement, Streets Of Rage 4 est un jeu en 2D avec des reflets sur les flaques d'eau, des effets de lumière qui s’intègrent parfaitement, des animations dignes de dessin animé. Le jeu est de toutes beautés.



Au niveau du gameplay c'est du classique, avec une touche pour les coups de base, une touche pour les coups spéciaux, une touche pour ramasser les armes et vivre au sol, une touche de saut et une touche pour les coups en arrière. Attendez-vous à du challenge même en normal.



Streets Of Rage 4 est disponible sur PS4, Nintendi Switch, Xbox One (et Game Pass) et sur PC.