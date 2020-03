Salut les amis !



Après une longue période de pause malgré moi sur la chaîne Youtube, je me mets enfin sur un jeu que j'attendais énormément. Ori And The Will Of The Wisps est la suite d'Ori And The Blind Forest, derrière ces deux titres à rallonge se cache toujours Moon Studio et toujours édité sous la bannière Xbox Games Studios.



Ori 2 pour que ce soit plus court, est un Metroïdvania, en clair un jeu de plateforme, aventure avec quelques énigmes dans des environnements 2D/3D. Le jeu est magnifique, tout est vivant et sur tous les plans. Les environnements réagissent à chaque passage ou coup d'Ori. Si graphiquement Ori met des mandales façon Bud Spencer, il arrive tout de même qu'il y ait des soucis de framerate avec parfois un freeze de quelques secondes, c'est peut-être le seul problème technique du jeu. Moon Studio a déjà annoncé un autre patch.



Le gameplay reste dans la lignée du premier avec un Ori bien plus guerrier, vous ne serrez donc pas dépaysé. Double et triple saut, s'accrocher aux parois, attaque au sabre de lumière, marteau etc vous aurez de quoi faire avec en plus la possibilité de rajouter des capacités comme augmenté de 10% les dégâts donnés ou diminués ceux reçus, mais attention vous serez limité dans ces capacités, il faudra donc les choisir en fonction de vos préférences.



Le plus gros point positif d'Ori 2, ce sont les environnements sonores, merci Dolby Atmos. Les musiques sont tellement magnifiques qu'il est difficile de ne pas en parler, composé par Gareth Coker qui a déjà officié sur Ori 1 avec l'interprétation du "Nashville Music Scoring Orchestra" qui eux sont des habitués des musiques de jeu vidéo comme Spider-Man, Destiny 2, Abzu ou encore Days Gone pour ne citer qu'eux. Bref elles vont littéralement vous transporter dans l'univers de The Will Of The Wips, alors si en plus vous avez un casque 7.1, c'est la jouissance auditive assurée.



Ori And The Will Of The Wisps est disponible sur PC, Xbox One ainsi que dans le Xbox Game Pass. Place à la vidéo de gameplay sur la première heure de jeu.