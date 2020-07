Salut tout le monde,

aujourd'hui, je vais vous présenter une autre facette de mes occupations. Mais qui reste toujours dans la créativité, car c'est un domaine que j'aime beaucoup. que ce soit musique, dessins, digital painting, création dans le jeu Dreams etc...



J'ai toujours aimé les jeux dans lesquels notre créativité est mise en exerbe, et ce depuis le 1er LBP. Je ne connais pas beaucoup de jeux dans cette catégorie, et à mon sens Dreams reste quand même le meilleur que j'ai pu toucher, car il permet une combinaison d'action créative juste allucinante.

Bref, tout ça pour dire que je me suis lancé dans la création de figurine en résine, ceci grâce à une imprimante 3D. Un investissement qui coute un peu cher quand on regarde tout, la machine, les résines, les peintures, les temps d'impressions etc...



Totalement autodidacte dans ce domaine, j'apprend à peindre au fur et à mesure des projets que j'imprime. Certaines sont plus réussites que d'autres, mais j'avoue que je suis quand même assez fier de moi dans cette phase d'apprentissage. C'est un travail super minutieux, même pour les plus grosses pièces (alors qu'on s'attend à ce que ce soit plus facile en fait, mais non^^).

Je vous partage quelques projets réalisés, le spider-man et le végéta qui illustre ce post de blog sont mes premières peintures. Gogeta est un intermédiaire, et pour finir Deadpool et Samus Aran.



Deadpool à été l'un de mes premiers prints, mais j'ai attendu avant de me lancer dans sa peinture, finalement, je m'en suis pas trop mal sorti :)





Tout est peint à la main avec des pinceaux. Pour le moment je n'ai pas encore d'aérographe. Plus tard peut être :)

Pour ceux qui veulent suivre mes projets, vous pouvez me retrouver sur facebook : www.facebook.com/actugamenet